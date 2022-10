PRO VITA E FAMIGLIA * GOVERNO MELONI: COGHE, « BENE LISTA MINISTRI, URGENTE CONTRASTO AD IDEOLOGIA GENDER »

18.28 - venerdì 21 ottobre 2022

Governo Meloni. Pro Vita Famiglia: Bene lista Ministri, urgente contrasto a ideologia gender. «Pro Vita & Famiglia Onlus esprime soddisfazione per la presenza nel Governo Meloni di personalità di comprovata adesione e impegno a favore dei princìpi non negoziabili del Bene Comune. Ci congratuliamo, in particolare, col dottor Alfredo Mantovano e l’On. Eugenia Roccella per i rispettivi ruoli di Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità.

Accogliamo con favore e fiducia anche la nomina a Ministro dell’Istruzione e del Merito del professor Giuseppe Valditara. Speriamo di potergli presto rappresentare le preoccupazioni delle famiglie italiane rispetto alle gravi lesioni della loro libertà educativa operata da quella che Papa Francesco ha più volte denunciato come la “colonizzazione ideologica” del gender. Facciamo i nostri migliori auguri di buon lavoro alla Presidente Meloni e all’intero esecutivo, nella speranza che la vita, la famiglia e la libertà educativa possano trovare maggior tutela e promozione nel corso della nuova legislatura», così Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia Onlus.