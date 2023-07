PAT * ASSISTENZA DOMICILIARE: « QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE, INDIVIDUATA UNA NUOVA MODALITÀ PER ACQUISIRE COMPETENZE UTILI »

09.51 - venerdì 21 luglio 2023

Operatore/operatrice per l’assistenza a domicilio: approvato lo schema di accordo. Individuata una nuova modalità per acquisire le competenze utili ad ottenere la qualificazione..Approvato, dalla Giunta provinciale, l’Accordo per l’acquisizione della qualificazione professionale di operatore/operatrice per l’assistenza a domicilio fra Provincia, per il tramite del Servizio Politiche sociali, e Consolida, in qualità di soggetto rappresentativo degli Enti del Terzo settore.

“Durante il periodo di monitoraggio del Catalogo dei servizi socio-assistenziali, cioè da febbraio 2020 a marzo 2023, si sono registrate talvolta criticità nel reperimento di figure professionali nell’ambito dell’assistenza domiciliare e nel contempo si è evidenziata l’opportunità di sostenere e validare le competenze professionali sviluppate dagli operatori domiciliari impiegati nel servizio – commenta l’assessore alla salute, politiche sociali, disabilità e famiglia, Stefania Segnana -.

Per questo abbiamo deciso di sviluppare degli accordi con gli enti rappresentativi del terzo settore per individuare forme per superare la difficoltà di reperimento delle figure professionali e per incrementare le competenze utili alla qualificazione da parte di lavoratori interessati. L’accordo approvato, frutto di un tavolo di lavoro presidiato dal Servizio Politiche sociali con il coinvolgimento di Consolida e della Fondazione Demarchi, in qualità di ente formativo – conclude l’assessore provinciale – prevede un percorso valido ad ottenere la certificazione professionale atta a svolgere il servizio tramite specifici percorsi di formazione teorici e pratici, da svolgere entro un determinato termine dall’assunzione, valorizzando l’esperienza professionale acquisita e lo sviluppo delle conoscenze e competenze necessarie”.