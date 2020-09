CGM – LA COCCINELLA AD ARTE SELLA * “ FUORI è DENTRO “: « AL VIA IL WORKSHOP SUI SERVIZI EDUCATIVI OUTDOOR, IL 25 E 26 SETTEMBRE »

E’ cominciato oggi e proseguirà domani il workshop “FUORI è DENTRO” promosso da Gruppo Cooperativo CGM, una delle maggiori reti di consorzi territoriali in Italia, insieme ad Arte Sella, associazione culturale e luogo di arte e natura, e la cooperativa trentina La Coccinella.

L’evento è rivolto a professionisti dei servizi educativi per l’infanzia in un contesto, Arte Sella, ricco di stimoli e immerso tra arte e natura. L’obiettivo del workshop, dedicato ai servizi educativi outdoor, è quello di esplorare le connessioni tra ambiente, educazione, progettazione e cultura, ambiti che ora più che mai devono dialogare tra loro.

La pandemia di Covid-19 ha accelerato processi trasformativi in molti settori che riguardano il welfare. Tra gli ambiti in cui si è assistito a cambiamenti importanti c’è anche quello dell’educazione. Il lockdown prima e le misure di sicurezza imposte nelle successive fasi della ripresa poi, hanno infatti evidenziato limiti vecchi e nuovi delle modalità di offerta dei servizi educativi. Ma hanno anche aperto ad opportunità impensabili fino a pochi mesi fa. Tra di esse c’è la cosiddetta dimensione outdoor, che assume un ruolo importante non solo come adeguamento ai nuovi standard di sicurezza, ma anche e soprattutto come nuova dimensione della progettualità educativa e del design dei servizi. La rilevanza dei contesti ambientali e degli spazi aperti nell’educazione e nei servizi è sostenuta oggi anche da evidenze sperimentali sulla centralità del movimento e del sistema sensorimotorio nell’apprendimento e nella conoscenza.

Come sottolinea Francesca Gennai, presidente della cooperativa La Coccinella da anni impegnata sulla pedagogia della natura “in questo periodo post-pandemia la dimensione contestuale – il luogo – dell’educazione è diventata sempre più centrale nelle questioni pedagogiche e nella realizzazione dei servizi educativi. Per questo occorre chiarire che “outdoor” non significa semplicemente realizzare un’esperienza didattica all’esterno, ma dare centralità all’educazione mettendola in forte relazione con l’ambiente, il movimento, la natura e tutti i cambiamenti che la alimentano”.

“Arte Sella è particolarmente orgogliosa di ospitare il workshop “FUORI è DENTRO” – afferma Giacomo Bianchi, Presidente Arte Sella – Si tratta, infatti, di un’occasione unica per ribadire, assieme a partner di eccellenza come CGM e La Coccinella, la centralità della relazione tra arte, natura ed educazione, che in questo luogo viene esplorata da diversi anni grazie alle proposte di Arte Sella Education”.

“Il workshop sul tema dell’outdoor nei servizi educativi vuole essere un’occasione, per le cooperative della rete e non solo, per fermarsi e ripensare i servizi, per recuperare un’attenzione alla relazione con la natura, la cultura e l’arte da parte dei bambini, ma anche degli adulti – gli educatori – che li accompagnano in questo processo di apprendimento in un quadro che favorisca sempre di più nuove e positive contaminazioni” conclude Giuseppe Bruno, presidente Gruppo Cooperativo CGM

Nella due giorni di lavoro si intendono approfondire elementi di senso, tecnicalità gestionali ed esperienziali, e i fondamenti scientifici dell’educazione outdoor in particolare nei servizi all’infanzia in un contesto ricco d’ispirazione come quello di “Arte Sella”. Attraverso il contributo e gli interventi di esperti come lo psicologo e studioso di scienze cognitive Ugo Morelli, la formatrice e consulente pedagogica Anna Lia Galardini, e la ricercatrice e designer eco-sociale Bianca Elzembauer si cercherà di raccontare una nuova modalità di porsi nei confronti dei servizi educativi attraverso un approccio ricco di connessioni tra cultura, design, ambiente e servizi. Ai talk degli esperti si alterneranno momenti esperienziali e laboratoriali a cura del team di Arte Stella e della cooperativa La Coccinella. L’evento è sponsorizzato da Itas Mutua.