COMUNE TRENTO * INCONTRO ASSESSORA BOZZARELLI – RAPPER: « I RAGAZZI APPARTENGONO A TRE GRUPPI DEI QUARTIERI DI SPINI – SAN PIO X – MADONNA BIANCA, TRA LORO ANCHE – SOFIAN – COBRA ERRE – GAMEFOUL »

18.22 - martedì 11 ottobre 2022

L’assessora Bozzarelli ha incontrato i rapper della scena trentina. Questo pomeriggio, nella sala Falconetto di palazzo Geremia, l’assessora alla Cultura Elisabetta Bozzarelli ha accolto alcuni gruppi di rap e trap della scena di Trento convocati tramite instagram.

Una dozzina i ragazzi che hanno partecipato all’incontro informale per conoscersi e per far conoscere loro quello che il Comune, soprattutto con le Politiche giovanili, può metter loro a disposizione. Alcuni di loro erano già stato al Centro musica a registrare alcuni pezzi.

I ragazzi – ognuno col suo nome d’arte – appartengono a tre crew cioè tre gruppi dei quartieri di Spini, San Pio X e Madonna bianca.

Tra loro c’erano anche – Sofian, Cobra Erre e Gamefoul, questi i loro nomi d’arte – che hanno creato il gruppo “Settore F” dal nome del quartiere della zona industriale di Spini in cui è nata la loro amicizia. Il loro primo singolo rap Estate in quartiere sta riscuotendo un ottimo successo su youtube.

“Ho visto i vostri video che raccontano come ci avete spiegato la vostra verità – ha sottolineato l’assessora – e mi sono piaciuti perché non ho trovato quegli eccessi che certe volte caratterizzano questo genere musicale. Penso che la vostra passione possa far scoprire a noi adulti lati di voi ragazzi che non sempre vengono colti”. Quello di oggi è stato solo un primo incontro per conoscersi e prendere contatto; l’idea è quella che in futuro una sinergia dei ragazzi con il Comune possa portare alla realizzazione di eventi musicali sul territorio.