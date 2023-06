MANICA (PD) * VANOI – AMBIENTE: “ DIGA VENETA SU NOSTRO TERRITORIO, IL VENETO DECIDE ED IL TRENTINO SUBISCE? “

23.46 - giovedì 15 giugno 2023

Davanti alle notizie del progetto di una diga sul torrente Vanoi, che la Regione Veneto si appresta a realizzare anche incidendo sul territorio dei Comuni di Canal S. Bovo e Cinte Tesino, scopriamo che il Trentino non ne sa quasi nulla.

Di fronte allo sgomento ed all’allarme dei Sindaci trentini infatti, la Giunta provinciale, pur avendo espresso tempo fa contrarietà all’opera, sostiene di essere venuta a conoscenza di questo progetto, ormai approvato e finanziato, dalla stampa. Consola sapere che, per fortuna, i due Presidenti sono del medesimo partito, perché altrimenti la Giunta trentina lo avrebbe forse saputo solo nel giorno dell’inaugurazione di tale manufatto.

Su quest’ennesima dimostrazione del soggiacere complice e passivo del Trentino ai voleri veneti, il Consigliere del PD Alessio Manica, pur dubitando cheil governo provinciale non sappia alcunchè in proposito, ha presentato una interrogazione per sapere quando e come la Provincia sia venuta a conoscenza del citato progetto; se ha avuto o meno in proposito interlocuzioni – e di quale natura – con la Regione Veneto e come intende tutelare le proprie competenze ed il proprio territorio, davanti ad una scelta così unilaterale e così poco rispettosa del territorio e della comunità trentina tutta.