CASAPOUND ITALIA * CASO ZENNARO: « BLITZ A VENEZIA PER CHIEDERE CHE MARCO TORNI IN ITALIA, SABATO MANIFESTAZIONE SOTTO AL MINISTERO DEGLI ESTERI A ROMA »

CasaPound, blitz a Venezia per chiedere che Marco Zennaro torni in Italia. Striscione esposto sul Ponte degli Scalzi, sabato manifestazione sotto al ministero degli esteri a Roma.

Questo pomeriggio è stato esposto uno striscione di 5 metri esposto da CasaPound sul Ponte degli Scalzi a Venezia per chiedere che Marco Zennaro, agli arresti domiciliari in Sudan, sia riportato in Italia. Il blitz in un luogo simbolo del capoluogo veneto, arriva dopo due manifestazioni a Roma e a Milano che CasaPound ha svolto nei giorni scorsi sotto ambasciata e consolato del Sudan. Sabato prossimo invece, un’altra manifestazione si terrà a Roma, sotto il Ministero degli Esteri. “Il giorno seguente – ha spiegato Luca Marsella, consigliere di CasaPound a Roma che ha partecipato al blitz di oggi a Venezia – ci sarà l’udienza in Sudan e non vogliamo nemmeno immaginare una condanna di Zennaro, finito al centro di una controversia commerciale che in realtà è soltanto un ricatto del Sudan all’Italia”.

“Con il blitz di oggi e la manifestazione di sabato – dichiara CasaPound in una nota – vogliamo spingere il governo ad occuparsi della questione Zennaro, esercitando ogni pressione possibile sul Sudan affinché l’imprenditore ritorni in Italia, anche valutando l’intervento militare”.

*

CasaPound Italia