GUARDIA COSTIERA * MIGRAZIONI – CALABRIA: “ PROSEGUONO I SOCCORSI, CON 2 NAVI – 2 AEREI – 8 PATTUGLIATORI “ (VIDEO + INTERVISTA)

00.47 - sabato 11 marzo 2023

Si invia di seguito un contributo di immagini relativo alle operazioni di soccorso che si stanno svolgendo a largo delle coste della Calabria. I tre eventi SAR, ancora in corso, vedono l’intervento di diversi mezzi aeronavali che operano sotto il coordinamento della Guardia Costiera italiana.

https://drive.google.com/file/d/1wvR1ZziM2WHmb95k7E1NGKY0uDNaFe7b/view?usp=share_link

In particolare, nave Dattilo della Guardia Costiera sta coordinando in zona il complesso dispositivo navale composto da 6 motovedette SAR Guardia Costiera classe 300, 2 pattugliatori della Guardia di Finanza e una nave della Marina Militare. A supporto delle attività in mare, in sorvolo un aereo ATR 42 della Guardia Costiera italiana ed un assetto aereo Frontex islandese.​