LORENZO DELLAI * REPLICA A CESARE SCOTONI: « IL SIMBOLO DELLO SCUDO CROCIATO DOVREBBE ESSERE LASCIATO IN PACE »

21.56 - venerdì 20 ottobre 2023

Gentile direttore Franceschi,

dall’inizio di questa campagna elettorale leggo su Opinione le ricorrenti sparate contro di me da parte del cosiddetto Udc Trentino. Le ho sempre ignorate come si ignorano gli striduli guaiti dei piccoli botoli ringhiosi che abbaiano (si fa per dire) solo per non farsi calpestare dai passanti, peraltro a loro totalmente disinteressati.

Rispondo – per pura cortesia simbolica – solo oggi, dopo l’ennesima sbrodolata di Cesare Scotoni. Sono ancor più convinto che il simbolo dello Scudo Crociato, come tutti i simboli importanti della nostra storia politica (un simbolo che io personalmente sono orgoglioso di aver servito, fin che esisteva: Scotoni ed altri di questa combriccola non mi risulta) dovrebbe essere lasciato in pace.

È stato troppo importante per il nostro Paese e per la nostra Autonomia per vederlo oggi mortificato da un gruppuscolo di improbabili personaggi, guidati da un No Vax – che girava per le vie cittadine protestando contro i vaccini mentre la gente moriva di Covid – già conosciuto per attività dall’esito non proprio lusinghiero e per il ruolo inizialmente esercitato nelle strutture societarie provinciali dall’esito ugualmente poco felice, visto che è stato gentilmente accompagnato alla porta, dopo aver girato per un po’ a Palazzo e dintorni con l’arrogante sicumera di un “consigliori” plenipotenziario del nuovo Potere.

Tra le cose che ci tocca vedere in questo Trentino in fase di declino, questa robetta – in ogni caso – mi pare decisamente la meno importante.

*

Lorenzo Dellai