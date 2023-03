UIL FPL SANITÀ – TRENTINO * STRUTTURE PRIVATE: VARAGONE, « LAVORATORI DISCRIMINATI SUL PREMIO COVID FASE 3, NON È PIÙ ACCETTABILE QUESTO COMPORTAMENTO »

20.06 - venerdì 10 marzo 2023

Uil Fpl Sanità: lavoratori della sanità privata trentina discriminati sul premio covid fase 3. Giuseppe Varagone, Segretario della UIL FPL Sanità del Trentino, rimane esterrefatto che a tutt’oggi, al personale che opera presso le strutture sanitarie private accreditate del Trentino e precisamente Casa di Cura Eremo, Casa di Cura Villa Regina, Casa di Cura San Camillo, Casa di Cura Villa Bianca, Casa di Cura Solatrix e alla Cooperativa Villa Maria, non sia stato erogato il premio covid-19 fase III.

Varagone ricorda che, tramite missiva inviata il 13 settembre 2022 a Tutti gli Amministratori Delegati di queste strutture e all’Assessore alla Salute e Politiche Sociali Stefania Segnana, avevamo ribadito l’importanza di erogare il premio covid-19 fase III anche a questi Operatori della Sanità privata Trentina. Tante promesse ma nulla di fatto .Questo mancato riconoscimento economico ha creato sconforto e delusione da parte di questi Operatori Sanitari, poiché al Personale dell’Apss è stato erogato in ottobre 2022.

Non è concepibile che la Giunta Provinciale Trentina non abbia pensato a Deliberare un fondo ad hoc per i lavoratori delle strutture sanitarie private. Riteniamo non più accettabile tale comportamento non rispettoso del sacrificio che, da sempre ed in particolare in questo momento, sta vivendo il Personale. Ricordo anche che nel periodo individuato dalla PAT , e precisamente dal 1 gennaio 2021 al 31 marzo 2022 come riferimento per erogare il premio covid fase III, le strutture private convenzionate Trentine.

Un altro tema non più inderogabile è, l’avvio della trattativa decentrata da parte dell’Ospedale San Camillo di Trento, il quale ad oggi non ha ancora riconosciuto ai propri dipendenti quello che in data 15.11.2022, presso la Confindustria di Trento, è stato riconosciuto ai lavoratori delle Strutture Sanitarie private convenzionate Trentine, precisamente tempo vestizione/svestizione, consegne e la vacanza contrattuale 2019/2021. Visto che queste strutture sanitarie convenzionate presenti sul territorio Trentino, erogano prestazioni sanitarie remunerate dalla Provincia Autonoma di Trento, chiediamo un Intervento forte ed immediato da parte del Presidente e dell’Assessore alla Salute e Politiche Sociali della PAT atto a dare una risposta a quanto sopra riportato.

Giuseppe Varagone

Segretario della UIL FPL Sanità del Trentino