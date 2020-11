COPPOLA (FUTURA) – INTERROGAZIONE * COVID: « PERPLESSITÀ SULLE DICHIARAZIONI DEL DOTTOR RUSCITTI DELL’APSS TRENTINO »

Perplessità e dubbi sulle dichiarazioni del dott. Ruscitti. Esiste una enorme confusione sui dati reali relativi al numero di trentini colpiti dal Covid-19. Lapidaria è la dichiarazione dell’ex rettore dell’Università di Trento, professor Davide Bassi: “I dati del Trentino condizionati dalla scelta di non confermare con tampone molecolare i positivi antigenici, facendo apparire una situazione molto migliore del reale.” In altri termini l’Apss non sarebbe in grado di seguire con certezza l’andamento dell’infezione da Covid-19.

Sicuro dei dati sembrerebbe invece il dott. Giancarlo Ruscitti, Dirigente del Dipartimento Salute e Politiche Sociali, il quale recentemente ha affermato testualmente: “migliaia di persone sono curate a domicilio. Il 99% dei cittadini viene seguito in maniera accurata e puntuale”.

Ciò premesso interrogo il Presidente della Provincia per sapere:

cosa intende il dott. Ruscitti quando afferma che il 99 per cento dei cittadini colpiti dal Covid viene assistito in maniera accurata e puntuale, considerate le giornaliere lamentele di persone che si sentono abbandonate a loro stesse;

quanti sono i cittadini trentini curati a domicilio e chi è il responsabile delle cure erogate;

quanti e quali sono gli operatori socio-assistenziali e sanitari più esposti al Covid-19 testati settimanalmente, sino ad oggi;

quali sono i criteri che definiscono “contatto con il Covid-19” e che permettono all’operatore sanitario di poter lavorare fino all’esito del test;

chi dirige il Centro Covid-19 e quali sono le motivazioni per le quali la Giunta provinciale non ha ancora deciso di istituire una Unità Operativa di Malattie Infettive che è presente in tutti gli ospedali italiani, anche in quelli con dimensioni e numero di afferenti simili e persino inferiori a quelli dell’ospedale S. Chiara di Trento.

Cons. Lucia Coppola