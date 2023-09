RAI 1 – “ LINEA VERDE BIKE “: « APPUNTAMENTO IN TOSCANA, ATTRAVERSO I BORGHI DI CINIGIANO – PORRONA – CAMPAGNATICO – POGGI DEL SASSO (16/9) »

13.31 - venerdì 15 settembre 2023

Continua il viaggio “green” di Linea Verde Bike, con Federico Quaranta e Giulia Capocchi, che nella seconda puntata, in onda sabato 16 settembre alle 12.00 su Rai 1, visitano le terre toscane di Maremma, in provincia di Grosseto.

Anche in quest’occasione, i due conduttori seguono un percorso ciclabile di media difficoltà e alla portata di tutti, attraverso i borghi di Cinigiano, Porrona, Campagnatico e Poggi del Sasso, nella splendida cornice delle colline che lambiscono il Monte Amiata.

Fra suggestioni medievali, curiosità enogastronomiche e antiche tradizioni di questo lembo di Toscana, l’itinerario diventa anche stavolta l’occasione per scoprire realtà e personaggi virtuosi legati al mondo dell’agricoltura sostenibile: in particolare l’apicoltura che, proprio da queste parti, è una pratica che ha saputo coniugare tradizione e innovazione, tanto da diventare un valore distintivo dell’economia locale da proteggere e tutelare.