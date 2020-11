SEAC CEFOR SRL * “ PRO MEETING “: « IL VIRTUAL EVENT DEDICATO AL MONDO DEI PROFESSIONISTI, LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGERÀ DAL 25 AL 27 NOVEMBRE »

Dal 25 al 27 novembre arriva il CEFOR PRO MEETING, il virtual event dedicato al mondo dei professionisti.

Tre giorni di formazione gratuita, expo e convegni con gli esperti del settore.

Un evento che oggi voglia essere un grande momento di confronto non può che andare in scena su un palcoscenico virtuale. Immaginate allora una piattaforma digitale sulla quale incontrarsi, aggiungete una società organizzatrice, SEAC CEFOR, leader in Italia nel campo della formazione, e un partner istituzionale del calibro di Confcommercio Trentino, e avrete PROMEETING, l’appuntamento ideale per un settore in costante crescita come quello dei professionisti.

PRO MEETING nasce con l’obiettivo di diventare, grazie al suo concept innovativo, la manifestazione per eccellenza dedicata al business improvement di quanti operano, a diversi livelli, nell’ambito delle professioni: dalla formazione al networking, dai convegni agli stand virtuali.

Un grande evento, dunque, durante il quale gli addetti ai lavori potranno confrontarsi con tutte le novità del mercato, vivendo tre giorni di esposizione, corsi di formazione e workshop.

La manifestazione virtuale, che si svolgerà dal 25 al 27 novembre, sipreannuncia di sicuro interesse soprattutto per chi desidera mantenersi aggiornato sulle tematiche di attualità del settore, assolvendo al tempo stesso all’obbligo della formazione continua. PRO MEETINGprevede infatti un ricco programma di corsi accreditati con il CNDCEC che potranno essere seguiti in diretta online registrandosi sul sito

In più, per i dottori commercialisti iscritti all’Ordineè prevista lapartecipazione gratuitaai corsi accreditaticon il relativo riconoscimento dei crediti formativi.

Non mancherà, poi, nella giornata di venerdì 27 novembre il grande evento finale: un convegno digitale, completamente gratuitoper i primi 1000 partecipanti che si prenoteranno sulla piattaforma di PRO MEETING, durante il quale, insieme a nomi di spicco del panorama accademico ed istituzionale, come il Gen. B. Ivano Maccani, il Prof. Nicola Alberto De Carlo e il Prof. Mario Bertolissi si discuterà di compliance aziendale, sicurezza informatica, privacy, responsabilità socialed’impresa ma anche di gestione efficace e prospettica delle risorse umane.

PRO MEETING sarà quindi una occasione importante per parlare del mondo dei professionisti a 360°, perincontrarsi e trovare suggerimenti ma soprattutto per disegnare gli scenari futuri, ripensandomodelli organizzativie approcci operativi all’insegna dei cambiamenti imposti dal cataclisma COVID.