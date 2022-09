MANICA (PD) – INTERROGAZIONE * FERROVIA BRENNERO: « BARRIERE ANTIRUMORE, QUALI SONO I TEMPI DI REALIZZAZIONE PREVISTI? »

12.44 - lunedì 05 settembre 2022

Ma queste benedette barriere antirumore si fanno o no, e, se sì, quando?

Il consigliere Alessio Manica, con una interrogazione, chiede alla Giunta provinciale quando finalmente verranno installate le barriere antirumore lungo la ferrovia del Brennero.

Negli scorsi anni sono state presentate mozioni che impegnavano la Giunta ad attivarsi, ma ancora non è stato fatto nulla. Di qui la richiesta di conoscere cosa verrà fatto e secondo quale cronoprogramma.

Nel febbraio 2020 ho interrogato la Giunta (Int. 1143/XVI “Inquinamento acustico lungo la ferrovia del Brennero”) per sapere quali opere fossero contenute nella proposta, fatta dalla Giunta, di accordo quadro tra RFI e la Provincia di Trento in merito alle opere ferroviarie che si intendeva realizzare in Trentino e, in particolare, se tra queste erano previste anche le barriere antirumore per i centri abitati lungo l’asta del Brennero.

Nella vaga risposta dell’Assessore Gottardi, che illustrava null’altro in più di quanto riportato già dalla stampa, venivano elencate genericamente alcune opere, tra le quali anche le barriere antirumore, senza alcuna indicazione puntuale sulla loro effettiva presenza della proposta di accordo e, quindi, sulla loro realizzazione.

Il 3 marzo dello stesso anno, su proposto del sottoscritto, il Consiglio provinciale ha approvato la mozione n. 52/XVI “Realizzazione di barriere antirumore lungo la ferrovia del Brennero”.

La mozione impegnava la Giunta provinciale “a verificare assieme a RFI lo stato di avanzamento delle opere di mitigazione del rumore previste negli strumenti programmatori dei due enti e a verificare con RFI la possibilità di una loro rivisitazione e riprogrammazione, concordando un nuovo cronoprogramma per la cantierizzazione degli interventi e a reperire, con le prossime manovre finanziarie, le risorse necessarie alla copertura anche fino al 100 per cento della spesa prevista per gli interventi ritenuti più urgenti.”

Ad oggi, presso il Consiglio provinciale, come riportato nel documento prodotto dal servizio legislativo sullo stato di attuazione delle mozioni e risoluzioni, non è arrivata alcuna comunicazione in merito alla attuazione del dispositivo della mozione.

In due anni e sei mesi qualcosa, improbabilmente, si poteva fare, ma pare che il problema, lamentato da molti cittadini residenti a nord di Trento, del rumore prodotto dalla ferrovia del Brennero e della mancanza di opere e strutture di mitigazione del rumore non interessi molto la Giunta provinciale.

Ma, nonostante il disinteresse della Giunta, il problema persiste e l’impatto del rumore prodotto dai treni continua a ripercuotersi su chi ha la sfortuna di abitare nei pressi della ferrovia.

Tanto premesso

interrogo il Presidente della Provincia e l’Assessore competente

per sapere:

quali opere di mitigazione del rumore causato dalla ferrovia siano state programmate, se tra le stesse siano compresi interventi nel tratto a nord della stazione di Trento, quali siano i tempi di realizzazione previsti e se il cronoprogramma immaginato verrà rispettato.

cons. Alessio Manica