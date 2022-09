ON. BIANCOFIORE (CI) ELEZIONI: « INCONTRO A ROVERETO (TN) CON PRESIDENTE CONFCOMMERCIO FONTANARI, AFFRONTATO IL PROBLEMA SICUREZZA »

12.30 - sabato 03 settembre 2022

Nel mio ruolo di parlamentare e di candidata al senato nel collegio di Rovereto, ho incontrato ieri il Presidente di Confcommercio Marco Fontanari, per raccogliere l’urlo di dolore lanciato negli scorsi giorni dall’associazione commercianti sulla sicurezza e sulla triplicazione delle bollette energetiche.

Col Presidente di Confcommercio abbiamo sviscerato tutti i problemi più urgenti della città, della Vallagarina, della Rotaliana e degli altipiani, ipotizzando gli interventi legislativi immediati che si dovranno fare in sede parlamentare con il probabile governo di centro destra nazionale in raccordo con quello della Provincia Autonoma.

Un raccordo Stato – Trentino, che darà uno slancio e un’attenzione esclusiva alla nostra Autonomia.

Col Presidente abbiamo affrontato in particolare il problema sicurezza visti anche gli ultimi allarmanti episodi, compreso quello accaduto ieri alle case Itea che ha visto malmenato da un gruppo di minori l’anziano campione di kickboxing Leonardo Pavoni, finito all’ospedale e al quale va la nostra solidarietà.

E’ evidente che negli agglomerati popolari sia necessario un presidio di polizia permanente che funga da deterrente alle attività delinquenziali e che , come ha detto il sottosegretario Molteni , sia di vitale importanza una massiccia assunzione di forze dell’ordine e militari , per far fronte ai previsti molteplici pensionamenti e ai problemi che scaturiranno anche dallo spegnimento di luci e vetrine dovuto alla carenza energetica.

A Roma mi impegnerò affinché venga abbassata l’età della responsabilità penale per le baby gang ma il disegno di legge che predisporrò dovrà prevedere anche percorsi di rieducazione civica, valoriale e culturale non solo per i ragazzi ma anche per le famiglie, la scuola non può infatti sostituirsi ai genitori, serve l’impegno delle istituzioni nazionali e locali.

Abbiamo poi convenuto che è di primaria importanza dare risposte immediate agli operatori economici nei settori portanti del nostro Trentino turismo, ristorazione, commercio, servizi, agricoltura, allevamento, manifatturiero che rischiano di finire sul lastrico. A repentaglio se non si interviene subito con un ulteriore decreto aiuti energia in parlamento e provvedimenti strutturali del prossimo governo sull’indipendenza energetica , ci sono circa 200 aziende che coinvolgono 5000 imprese e ventimila addetti al lavoro.

L’impegno preso col Presidente di Confcommercio è che qualora eletta, a Roma mi impegnerò non solo per provvedimenti tampone in questi campi ma soprattutto per emendamenti profondamente risolutivi, strategici e organici , affinché il mondo dell’impresa possa essere rincuorato ed investire sulla certezza delle leggi, della volontà di sviluppo e di uno stato amico e comprensivo.

Non basta il Price cap, bisogna sbloccare immediatamente le autorizzazioni per le energie alternative e rinnovabili e far ripartire le nostre fonti che sono state inspiegabilmente chiuse dal Governo Conte bis, a guida sinistre e Cinque stelle.

*

On. Michaela Biancofiore (Ci)