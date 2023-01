PAT * LAGORAI – AEREO CADUTO: “ A CIMA CECE RIMOSSO IL “PIPER, RIPRISTINATA L’AREA IN QUOTA “ (VIDEOINTERVISTA ROSATI – PILOTA NUCLEO ELICOTTERI VVF TN)

06.35 - domenica 1 gennaio 2023

Conclusa anche la fase 2 dell’intervento che ha visto il grande lavoro di squadra della protezione civile trentina. A cima Cece la zona in sicurezza e al riparo da rischi ambientali

Aereo sul Lagorai, il “Piper” caricato sul camion. Ripristinata l’area in quota.

Concluse anche per la parte di smontaggio e caricamento sul camion le operazioni di recupero dell’aereo caduto sul Lagorai e trasportato a valle questa mattina dal Nucleo elicotteri della Provincia autonoma di Trento, in un lavoro che ha visto coinvolti il Nucleo Saf del corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento e il Soccorso alpino della Guardia di Finanza, con l’ausilio dei Vigili del fuoco volontari di Predazzo intervenuti nell’area di atterraggio, il deposito di legname alle porte del paese sulla strada per passo Rolle.

Nel complesso, l’operazione di recupero e trasporto a valle effettuata con “l’Écureuil” specializzato nel lavoro aereo del Nucleo elicotteri dei Vigili del fuoco trentini ha richiesto poco più di un’ora e mezzo e si è conclusa positivamente, grazie ad un grande lavoro di squadra delle diverse strutture operative che compongono il sistema di protezione civile del Trentino.

L’intervento sul luogo dell’atterraggio di emergenza (ai piedi di cima Cece e a due passi dal bivacco Paolo e Nicola) ha permesso anche di ripristinare l’area naturale, garantendo la tutela ambientale e la sicurezza di un’area naturale frequentata dagli scialpinisti nel periodo invernale e dagli escursionisti in quello estivo.

Sul posto è inoltre intervenuto il tecnico investigatore incaricato dall’ANSV (Autorità nazionale sicurezza volo) per raccogliere gli elementi necessari alle indagini sulle cause dell’incidente aereo.

Il “Piper” modello Archer II è stato successivamente caricato con le ali preventivamente smontate su un camion dotato di gru, partito poi in serata per Belluno, dove rimarrà a disposizione per la conclusione degli approfondimenti giudiziari. Nel piazzale-deposito del legname i Vigili del fuoco volontari di Predazzo hanno aiutato i tecnici nelle operazioni.

*

L’intervista al Flight operations manager del Nucleo elicotteri dei Vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento, Piergiorgio Rosati.