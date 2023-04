LA CIVICA – TRENTINO * ELEZIONI PROVINCIALI 2023: « UFFICIALIZZATA LA CANDIDATURA DI MONICA RIBON, DAL COORDINAMENTO VALLE LAGHI »

17.26 - giovedì 13 aprile 2023

Nella serata di mercoledì 12 aprile, alla presenza dell’assessore provinciale e Presidente della Civica Mattia Gottardi e del referente del Coordinamento della Civica per la Valle dei Laghi Manfred de Eccher, è stata ufficializzata, in un incontro con iscritti e simpatizzanti, la candidatura alle prossime elezioni provinciali del 22 ottobre 2023 della consigliera del Comune di Cavedine Monica Ribon, dopo una breve presentazione, ha indicato i principali motivi che l’hanno portata ad aderire alla Civica. “Ho aderito alla Civica perché ritengo che all’interno della coalizione di centro destra, in una Provincia autonoma come la nostra, è importante e fondamentale che ci sia un partito un partito territoriale in grado di avanzare progetti e proposte che nascano e si sviluppino direttamente partendo dai territori senza il filtro di dinamiche nazionali”.

La consigliera Ribon prosegue poi spiegando le ragioni della sua scelta di accettare la proposta di candidatura alle elezioni provinciali arrivata dal Coordinamento della Civica della Valle dei Laghi. ”Innanzitutto sento il dovere di ringraziare i presenti, uomini e donne che credono nella mia persona. Ringrazio Manfred de Eccher che mi ha proposto questa candidatura e l’assessore Mattia Gottardi che l’ha avvallata, candidatura inaspettata e gradita allo stesso tempo. La motivazione principale che mi ha indotto a mettermi a disposizione per questa nuova esperienza amministrativa è stata la volontà di porre al servizio della collettività la mia professionalità, acquisita attraverso i diversi ruoli ricoperti nella pubblica amministrazione: da ventisei anni lavoro come collaboratore amministrativo della Provincia autonoma di Trento e mi sento di dire che conosco molto bene la struttura provinciale, sono consigliera del Comune di Cavedine dal 2015 e membro di diverse Commissioni consiliari, nonché delegata del Sindaco nel Consorzio Strade di Stravino, già Vice direttrice del notiziario del Comune di Cavedine nel quinquennio 2010-2015 e attualmente Revisore dei Conti di una istituzione scolastica.

Ho lavorato anche nei vari Comuni della Valle dei Laghi con ruoli che mi hanno permesso di conoscere meglio il territorio in cui vivo da trent’anni. Cosa propongo: un lavoro certosino per un percorso di valorizzazione e tutela del territorio con un rafforzamento degli enti locali presenti nel territorio della Valle dei Laghi, sviluppo del contesto economico e imprenditoriale, attenzione al territorio con un occhio di riguardo alle politiche sociali, giovanili e al settore turistico e vicinanza al cittadino. Il mio impegno sarà in primis quello di raccogliere le istanze dei cittadini, imprenditori, liberi professionisti e cercare di trovare le soluzioni in termini efficienza e rapidità, con la mia disponibilità un giorno alla settimana a rotazione, nei vari territori dei Comuni della Valle dei Laghi.

La Civica del Trentino