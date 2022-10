FBK * DIGITAL INDUSTRY: « INTELLIGENZA ARTIFICIALE – AGRICOLTURA DIGITALE – ROBOTICA – TRANSIZIONE ECOLOGICA – RESILIENZA CLIMATICA, 10 NUOVI PROGETTI EUROPEI PER IL CENTRO »

14.14 - martedì 18 ottobre 2022

Promossa la partecipazione del territorio trentino con il coinvolgimento di aziende locali, la creazione di siti dimostratori e lo sviluppo di soluzioni facilmente adattabili al territorio. Intelligenza artificiale, agricoltura digitale, robotica, transizione ecologica, resilienza climatica, settore minerario, beni culturali. Sono questi i settori in cui il Centro Digital Industry della Fondazione Bruno Kessler, diretto da Alessandro Cimatti, si è reso protagonista nell’ottenere il finanziamento per 10 nuovi progetti europei, promuovendo al tempo stesso la partecipazione del territorio trentino con il coinvolgimento di aziende locali, la creazione di siti dimostratori e lo sviluppo di soluzioni facilmente adattabili al territorio.

Si tratta dei progetti FEROX, VOT3D, SEC4TD, InCUBE, USAGE, TRACENET, 5Dculture, AI-PRISM, AGILEHAND e AgriDataSpace, tutti con partenza tra l’estate 2022 e l’inizio del 2023.

“Esprimo la mia piena soddisfazione per il successo di FBK, e in particolare del Centro di Digital Industry”, sottolinea Alessandro Cimatti, “e ringrazio tutte le persone che, a vario titolo, hanno contribuito all’ottenimento di un numero così rilevante di Progetti europei. Si tratta di un segnale importante di posizionamento della Fondazione Bruno Kessler e del Centro, che attraverso lo sviluppo di tecnologie sui temi cari all’Europa, come l’intelligenza artificiale, la transizione ecologica, il clima, l’agricoltura e transizione digitale, promuove il coinvolgimento e la partecipazione delle aziende del territorio trentino. Si tratta di un’ulteriore dimostrazione della missione della FBK che consiste nel garantire ricadute concrete della nostra attività di ricerca per il sistema trentino”.