FEDERCOOP * #PASSIONEDILEGGERE: «CONCLUSO IL CONCORSO LETTERARIO CHE HA COINVOLTO 500 STUDENTI, DELLE SCUOLE SUPERIORI TRENTINE»

15.08 - mercoledì 5 giugno 2024

#passionedileggere per 500 studenti e studentesse. Si è conclusa stamani, con un evento che ha coinvolto oltre 500 studenti e studentesse delle scuole superiori trentine, la prima edizione di SceglilibroPlus, concorso letterario sostenuto dall’Ufficio Sistema bibliotecario della Provincia autonoma di Trento con la collaborazione della cooperativa Progetto 92. “Ragazzi selvaggi” di Luca Azzolini è stato il libro più votato.

Sono stati oltre 500 i ragazzi e le ragazze, di prima e seconda superiore, che hanno accolto l’invito di alcune Biblioteche Scolastiche aderenti al Sistema Bibliotecario Trentino e della cooperativa sociale Progetto 92 a partecipare alla prima edizione del concorso letterario SceglilibroPlus #passionedileggere. E che stamani hanno affollato la sala in Cooperazione, a Trento, in occasione dell’evento conclusivo di un percorso avviato a inizio anno scolastico.

“Sosteniamo questo progetto – ha commentato Jenny Capuano, responsabile dell’Area Formazione e Cultura Cooperativa della Federazione, intervenendo in apertura – perché crediamo che la lettura sia fondamentale nello sviluppo di quel pensiero critico autonomo necessario alla democrazia e, di conseguenza, alla cooperazione”. Concetto ripreso da Michelangelo Marchesi, responsabile Area Progettazione e Sviluppo Sociale di Progetto 92, che ha sottolineato come i libri possano offrire idee, consapevolezze, strumenti di riscatto e di libertà.

Sceglilibro Plus, progetto nato dal premio letterario Sceglilibro, giunto quest’anno alla sesta edizione, promuove non solo l’amore per la lettura, ma anche lo sviluppo del senso critico e della capacità di esprimere la propria opinione. “Abbiamo deciso di allargare il progetto alle superiore – spiega Sandro Osti, coordinatore di Sceglilibro e Sceglilibro Plus – perché è uno dei momenti in cui i libri tendono a essere abbandonati e speriamo di incentivare ragazzi e ragazze a mantenere il contatto con la lettura”.

Ai giovani lettori, infatti, è stato chiesto di leggere una o più delle cinque opere appositamente selezionate: “Il respiro del dinosauro. Fuga da Lipari” di Marco Marmeggi (ed. Giunti, 2023), “L’estate dell’orsa maggiore” di Giuseppe Festa (ed. Garzanti, 2023), “Le parole possono tutto” di Silvia Vecchini e Sualzo (ed. Il Castoro, 2021), “Questa notte non torno” di Antonella Sbuelz (ed. Feltrinelli, 2021), “Ragazzi selvaggi” di Luca Azzolini (ed. DeAgostini, 2021). Successivamente, sono stati invitati a votare e recensire le loro letture.

Il libro più votato è stato “Ragazzi selvaggi” di Luca Azzolini, premiato stamani insieme agli autori e alle autrici delle cinque migliori recensioni positive e delle cinque migliori critiche.