CIRCOLO SURF TORBOLE SUL GARDA (TN) * WINDSURF: « MONDIALI CLASSE KONA, 13 LE NAZIONI PRESENTI DA GIOVEDì 15 A DOMENICA 18 AGOSTO »

Al Circolo Surf Torbole non ci si ferma neanche a ferragosto: da giovedì 15 a domenica 18 agosto sono in programma infatti i Campionati del Mondo della classe monotipo KONA, una tavola diffusa soprattutto in nord Europa, Stati Uniti e Canada. Dopo il successo del Mondiale Windsurfer, che con articoli, video e foto ha fatto letteralmente il giro del mondo, spazio ad una tipologia di evento dal taglio sì agonistico, ma anche turistico, con molte famiglie arrivate per abbinare una vacanza in Italia e sul Garda Trentino in particolare, con belle giornate di sport e windsurf.

Tredici le nazioni presenti e un’ottantina di regatanti, con alta partecipazione da Svezia, USA, Danimarca e Canada. Mercoledì sera si è ufficialmente aperto il Campionato con la presentazione delle squadre e i rispettivi “team leader”, che si confronteranno in regate di flotta con suddivisione di categorie di peso per i maschi. Previste quattro regate al giorno.