PAT * “CANTORI DA VERMÉI”: BISESTI, « CHIESA S. MICHELE ALL’ADIGE, CON ‘DISCANTO’ ABBIAMO VOLUTO RIBADIRE IL GRANDE VALORE CULTURALE DEL CANTO POPOLARE »

15.29 - domenica 11 giugno 2023

Stamane 11 giugno a San Michele all’Adige nella Chiesa omonima con i “Cantori da Verméi”. Bisesti “Con ‘Discanto’ abbiamo voluto ribadire il grande valore culturale del canto popolare”-

L’assessore all’università, istruzione e cultura Mirko Bisesti non ha voluto mancare, stamane 11 giugno, nella Chiesa di San Michele all’Adige dove il gruppo canoro polivocale “I Cantori da Verméi” si è esibito con il repertorio sacro, paraliturgico e spirituale. Ieri sera nel chiostro del Museo, attiguo alla Chiesa, l’ascolto è stato dedicato al repertorio profano. Primo dei quattordici appuntamenti della rassegna internazionale “Discanto” organizzata dal METS e sostenuta dal Centro Servizi Culturali Santa Chiara, il gruppo canoro proveniente da Vermiglio è stato molto apprezzato. “Il valore culturale del canto popolare è decisamente significativo – ha detto l’assessore – e “I Cantori da Verméi” ce lo hanno dimostrato ieri sera e oggi qui”, ha detto l’assessore a fine esibizione

“Discanto”, la cui direzione artistica è dell’etnomusicologo e musicista Renato Morelli, è partita in bellezza. Un pubblico numeroso e attento ha applaudito l’esibizione del gruppo sia ieri sera, sia stamane in chiesa, dopo la Santa Messa. L’assessore Mirko Bisesti, presente all’esibizione, ha voluto ringraziare “sia il reverendo don Lubomirski Mieczyslaw per la bella disponibilità dimostrata nell’accogliere tutti gli appuntamenti con repertorio sacro e liturgico, sia il METS rappresentato oggi dal direttore Armando Tomasi e Renato Morelli per la l’originale proposta. Già in altre occasioni culturali organizzate dalla Provincia autonoma è emerso il forte interesse per questa tradizione orale profondamente radicata nella nostra cultura. Quella di ‘Discanto’ è un’ulteriore e significativa occasione per valorizzare un importante patrimonio immateriale”.

Il direttore del METS-Museo etnografico trentino San Michele, Armando Tomasi, ha espresso apprezzamento per la buona riuscita del primo doppio appuntamento di questa innovativa rassegna che vedrà esibirsi dal prossimo 17 giugno fino al 23 luglio altri sei gruppi polivocali di riconosciuto valore internazionale.