FDI – CIRCOLO TRENTO * ” PROPONI TU “: BARBACOVI « RACCOLTA PROPOSTE, PER CITTÀ E PROVINCIA ALL’AVANGUARDIA »

16.55 - giovedì 13 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Il Circolo di Trento di Fratelli d’Italia, rappresentato dalla Commissaria Francesca Barbacovi, dopo il grande successo con ben 100 gazebo in un anno presenti su tutto il territorio comunale, ha ripreso le proprie attività attraverso vari punti d’ascolto, in collaborazione con i Consiglieri Comunali, Cristian Zanetti, Giuseppe Urbani, Daniele Demattè e grazie a quella di molti militanti. All’attività del Circolo quest’anno è stata aggiunta una nuova iniziativa denominata: ” Proponi tu”, promossa da Paolo Magnanini, giovane militante di Gioventù Nazionale di Fratelli d’Italia, iscritto al Circolo e delegato referente delle attività sul territorio Comunale di Trento.

Il progetto è nato per promuovere le proposte di Fratelli d’Italia e quelle dei cittadini, nel solco di una visione di una Città (e Provincia) all’avanguardia, sicura ed efficiente, che sappia valorizzare gli interessi dei suoi abitanti. Ogni cittadino potrà scrivere le proprie segnalazioni in forma anonima, utilizzando dei moduli forniti dal Circolo. Le istanze verranno poi consegnate direttamente al Gruppo Consiliare Comunale e Provinciale, in base alla pertinenza. L’iniziativa ” Proponi Tu ” verrà presentata anche dal Consigliere Provinciale Claudio Cia attraverso i Gazebo presenti sul territorio provinciale.