CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO (TN) * SAMURAI, GEISHE E MANGA: « DALL’8 AL 12 MARZO APPUNTAMENTI “GIAPPONESI” CON CINEMA – CONFERENZE – LABORATORI – ATTIVITÀ PER FAMIGLIE »

11.20 - lunedì 6 marzo 2023

Sarà una settimana densa di appuntamenti “giapponesi” con cinema, conferenze, laboratori e attività per famiglie con Lucca Manga School. 8 marzo ingresso gratuito per le donne.

Settimana ricca di appuntamenti questa dall’8 al 12 marzo con i numerosi eventi a tema che il Castello del Buonconsiglio ha organizzato come cornice alla mostra “Incontri in Giappone. Le fotografie di Felice Beato e le raccolte di Giuseppe Grazioli ”.

Si inizia l’8 marzo con l’ingresso gratuito al Castello del Buonconisglio per tutte le donne mentre alle 17.45 Elisabetta Perini farà una particolare visita guidata alla mostra (ingresso 5 euro su prenotazione allo 0461492811) incentrata sulla figura della donna e della geisha in Giappone, tra ruoli, riti, moda e raffigurazioni.

In questa giornata speciale giornata la caffetteria del museo sarà aperta fino alle 19.30. Giovedì 9 marzo ad ore 17.45 (ingresso libero) Andrea Stenico ed Elisabetta Perini ci porteranno nell’atmosfera europea di fine Ottocento quando il giapponismo conquistò il vecchio continente, la borghesia e i nobili facevano a gara per comprare souvenir giapponesi, dalle colorate stampe alle porcellane, bronzi, vestiti, ventagli, armi ma ci racconteranno anche dei pittori francesi del tempo, dagli impressionisti a Vincent van Gogh , che vennero a loro volta influenzati dall’arte del Sol Levante.

Venerdì 10 marzo ad ore 20.30 ( ingresso 3 euro) sarà proiettato un classico della cinematografia dedicata al Giappone “L’ultimo samurai” di Edward Zwick. Sabato 11 alle ore 15 e domenica 12 alle ore 10 Lucca Manga School proporrà il workshop per adulti “Dall’ukijoe al manga” (Ingresso 5 euro su prenotazione 0461492811) mentre domenica 12 alle ore 15 Lucca Manga school proporrà il laboratorio per famiglie “I volti del Manga” (ingresso 8 euro a nucleo familiare ).

I docenti di Lucca Manga School sono stati i primi ad andare in Giappone per apprendere la tecnica dei fumetti giapponesi e portare in Italia Matsuda Sensei, il più noto fumettista giapponese per diffondere la cultura manga direttamente dai meravigliosi luoghi in cui è nato. Tutto il programma lo potrete trovare on line sul sito del museo www.buonconsiglio.it e cartaceo in un depliant a fisarmonica.