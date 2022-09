LORENZO CONCI (VICE PRESIDENTE PATT) * ELEZIONI: « IL VOTO ALLA STELLA ALPINA È L’UNICO CHE PUÒ DARE VOCE ALLA NOSTRA TERRA E ALLA NOSTRA GENTE »

21.52 - giovedì 01 settembre 2022

Conci: “Il voto alla Stella Alpina è l’unico che può dare voce alla nostra terra e alla nostra gente!” Si avvicinano le elezioni politiche e la campagna elettorale dei partiti nazionali appare spesso slegata dai reali bisogni delle persone.

Per questo motivo sono sempre più convinto della bontà dell’alleanza del mio Partito, il PATT, con la SVP. Ho sempre ritenuto vitale il rapporto fra i nostri due partiti, ma in questo particolare momento storico in cui, da un lato, avanza una destra sempre più nazionalista che catapulta i candidati sui territori e, dall’altro, c’è una sinistra che non perde occasione per dividersi, litigare e creare distinguo, si sente il bisogno di riporre il proprio voto in qualcuno che abbia testa e cuore nella nostra terra.

Qualcuno che abbia una visione plasmata sul nostro territorio e non calata dall’alto. Qualcuno che, alle false promesse, contrapponga una politica rassicurante, seria, coerente e, soprattutto, concreta.

In questi giorni ho partecipato alla presentazione dei nostri candidati trentini e di quelli sudtirolesi. Ho potuto apprezzare la passione, l’impegno e la motivazione di una squadra di donne e uomini pronti a rappresentare unicamente i bisogni della nostra regione.Pronti a dare risposte alla crisi che avanza (con l’aumento dei costi dell’energia in primis) e a non lasciare nessuno indietro. Pronti soprattutto ad essere vicini alle persone, avvicinando le Istituzioni alla nostra terra.

Non ho mai avuto dubbi sulla scelta: dopo tanti anni il PATT, con la SVP e Progetto Trentino, ripropone un progetto politico marcatamente autonomista e che si presenta uguale in tutti i collegi della Regione. Un progetto in cui si possono riconoscere tutti coloro che hanno a cuore le sorti della nostra terra. I voti, come è normale, si conteranno la sera del 25. Ma un risultato l’abbiamo già ottenuto tramite la totale convergenza programmatica e valoriale fra di noi e la SVP.

In politica si possono commettere degli errori dovuti alla sottovalutazione dei nostri gesti e, così, un saluto istituzionale ad un’onorevole del mio territorio, che conosco personalmente e con cui dialogo da tempo su temi concreti riguardanti l’amministrazione, diventa una foto che fa gridare allo scandalo.

Mi rendo conto di aver commesso una leggerezza e mi spiace se questo può aver creato imbarazzo alla base del mio partito: non era assolutamente voluto e, soprattutto, non nasconde alcun messaggio in vista dei prossimi appuntamenti elettorali.

Però ci tengo a ribadire che non è una foto a cambiare la sostanza della verità e dell’impegno che da sempre metto per il PATT: sulle idee, sui valori e sulle mie convinzioni non sono disposto a transigere. Io sono in campo con tutte le mie forze per la Stella Alpina e per il Patt che non ha alcun accordo sottobanco con uno dei due poli.

Non ci sarebbe bisogno di dirlo, ma sono contento di poterlo ribadire pubblicamente: il voto alla Stella Alpina è l’unico voto utile per l’Autonomia.

*

Lorenzo Conci

Vice Presidente PATT