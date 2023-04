APT TRENTO – CONSORZIO TRENTO INIZIATIVE * “CARDUCCI STREET”: « MODA, IN PASSERELLA LE NUOVE COLLEZIONI PRIMAVERA-ESTATE (14/4 – 19.00) »

11.21 - giovedì 13 aprile 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

A Trento è tempo di moda con l’appuntamento primaverile di “Carducci Street”. Dopo il successo delle scorse edizioni, venerdì 14 aprile dalle ore 19.00 torna in Largo Carducci l’atteso appuntamento con “Carducci Street”, la sfilata organizzata dai commercianti della via in collaborazione con il Consorzio Trento Iniziative. Una serata all’insegna di moda e tendenza che vedrà in passerella le nuove collezioni primavera-estate ma che riveste al contempo un significato molto importante per il tessuto economico del centro storico, che anche attraverso questi eventi intende contribuire a portare in città un tocco di colore e vivacità.

É questo il messaggio lanciato ieri sera dalle Istituzioni coinvolte nell’organizzazione dell’evento in occasione della conferenza stampa di presentazione presso la Concessionaria Dorigoni di Trento. Il Vicesindaco di Trento Roberto Stanchina ha salutato e ringraziato i presenti per l’impegno costante profuso nella valorizzazione della città mentre l’Assessora alle politiche giovanili, cultura e turismo del Comune di Trento Elisabetta Bozzarelli si è soffermata sull’importanza di investire in attività a forte matrice culturale, come traino per lo sviluppo di una città che vuole distinguersi al meglio e puntare sempre più in alto.

“Un’iniziativa che sta assumendo sempre più significati – commenta Enrico Faes, Presidente del Consorzio Trento Iniziative – e che sta regalando grandi soddisfazioni sia in termini qualitativi ma soprattutto in termini di coesione e di affinità tra gli operatori del centro storico di Trento, in questo caso in particolare quelli ubicati in Largo Carducci. L’esempio di questa sfilata sta generando un rinnovato spirito di partecipazione attiva e ne siamo molto felici”. Per la Presidente dell’Associazione Pubblici Esercizi del Trentino Fabia Roman “questi eventi hanno un grande valore per la città e per le attività che vi operano, perché contribuiscono ad animare il centro storico portando movimento ed affluenza anche in periodi meno frequentati. L’impegno di queste realtà nella cura di tutti gli aspetti organizzativi è lodevole – continua la Presidente – e merita tutto il nostro supporto e quello delle Istituzioni locali”.

A fianco del Consorzio Trento Iniziative e delle attività economiche, anche l’Azienda per il Turismo di Trento. “Siamo felici ed onorati di supportare il grande impegno delle realtà coinvolte nell’organizzazione di questo evento – commenta il Direttore dell’APT Matteo Agnolin – È anche attraverso queste belle iniziative che la città di Trento si esprime in tutta la sua vitalità portando per le vie del centro tanta allegria e socialità. Il successo di questi eventi è frutto del lavoro sinergico di tante realtà che credono nel territorio in cui operano e che scelgono di impegnarsi con passione e professionalità per renderlo ancora più attrattivo”.

Quest’edizione primaverile di Carducci Street sarà animata da coinvolgenti spettacoli di danza curati dalla scuola Chorègraphique di Trento.