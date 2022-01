PROVINCIA AUTONOMA TRENTO * COVID – OMICRON: « BOLLETTINO AL 17 GENNAIO / QUATTRO DECESSI / 885 NUOVI CONTAGI SU 4.868 TAMPONI ANALIZZATI IERI / VACCINAZIONI A QUOTA 1.076.330 »

16:29 - 17/01/2022

Coronavirus: aggiornamenti di lunedì 17 gennaio 2022. 4 decessi e 885 nuovi contagi su 4.868 tamponi analizzati ieri.

Sono ben 4, purtroppo, i decessi per covid-19 registrati in Trentino nelle ultime 24 ore: si tratta di persone tra gli 82 ed i 96 anni, tutti con patologie pregresse; 3 di loro non erano coperte da vaccino.

Quanto ai contagi, ieri poco meno di 5.000 tamponi hanno individuato altri 885 nuovi positivi. Intanto crescono i ricoveri in ospedale: ieri ce ne sono stati 16 e le dimissioni appena 2; il totale dei pazienti covid pertanto è di 158; per fortuna restano 21 i casi costretti alle cure intensive.

Nel dettaglio, ieri sono stati riscontrati altri 65 casi positivi al molecolare (su 973 test effettuati) e 820 all’antigenico (su 3.895 test effettuati). I molecolari hanno confermato anche 191 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Scorrendo i nuovi contagi per fasce di età troviamo

26 positivi tra 0-2 anni,

37 tra 3-5 anni,

79 tra 6-10 anni,

41 tra 11-13 anni,

59 tra 14-18 anni,

264 tra 19-39 anni,

267 tra 40-59 anni,

63 tra 60-69 anni,

23 tra 70-79 anni e

26 di 80 o più anni

Ieri le classi in quarantena erano 159.

986 nuovi guariti portano il totale a 66.152

Le vaccinazioni stamattina a sono arrivate a quota 1.076.330, cifra che comprende 402.127 seconde dosi e 232.157 terze dosi.