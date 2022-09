APT ROVERETO VALLAGARINA E MONTE BALDO * ANNO SCOLASTICO 2022-2023: « LE NOSTRE LE PROPOSTE PER LA SCUOLA, INCONTRI CON DOCENTI – ATTIVITÀ DIDATTICHE – VIAGGI ISTRUZIONE – MART »

14.17 - martedì 13 settembre 2022

Un anno di proposte per la scuola. Incontri con i docenti, un fitto calendario di attività didattiche e idee per un viaggio di istruzione in Trentino a cura della rete culturale di Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo coordinata dall’Apt.

In questi giorni, che segnano l’avvio di un nuovo anno scolastico, il Tavolo dei Musei coordinato dall’Azienda per il Turismo torna a proporre un ampio carnet di iniziative rivolte sia alle scuole del territorio che alle classi in arrivo da fuori Provincia. Si va dagli open day per gli insegnanti fino alle proposte didattiche e ai viaggi di istruzione per l’anno scolastico appena iniziato.

INCONTRI CON I DOCENTI

Venerdì 16 settembre e sabato 15 ottobre 2022

Doppio appuntamento dedicato agli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado.

Il primo è un incontro online in programma venerdì 16 settembre dalle 17 alle 18 per conoscere le proposte didattiche per l’anno appena iniziato e incontrare i referenti delle sezioni educative di Mart, Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto, Fondazione Museo Civico di Rovereto, Orto San Marco – Setap, Castel Beseno, Hydrotour Dolomiti e l’Apt, che presenterà le proposte per un viaggio di istruzione in Trentino. All’appuntamento verrà presentato anche il format di Educa, il festival dell’educazione, in calendario dal 14 al 16 aprile a Rovereto. Per ricevere il link è richiesta l’iscrizione online su visitrovereto.it, agli insegnanti iscritti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Il secondo incontro è invece in presenza a Rovereto sabato 15 ottobre: in programma un’intera giornata dedicata agli insegnanti con laboratori, approfondimenti, visite guidate alle mostre in corso. Tutte le attività, riservate ai docenti, sono gratuite su prenotazione. Calendario online sui portali dei musei e su visitrovereto.it. Per partecipare è necessario inviare entro le ore 17 venerdì 14 ottobre una mail alle sezioni didattiche dei singoli musei: education@mart.tn.it, didattica@museodellaguerra.it, didattica@fondazionemcr.it, booking@hydrotourdolomiti.it. Gli incontri sono riconosciuti come ore di formazione. Nel corso della giornata porte aperte anche all’Azienda per il Turismo, con disponibilità a fornire consulenze a tema viaggi di istruzione in Trentino.

IO VADO AL MUSEO

#iovadoalmuseo è un ricco calendario di incontri pomeridiani nei musei di Rovereto, articolati su tre giorni a settimana: il martedì al Museo Storico Italiano della Guerra, il mercoledì al Mart e il giovedì alla Fondazione Museo Civico. Le attività in programma nel periodo novembre-febbraio sono rivolte a studenti di età compresa tra i 12 e i 19 anni e prevedono il rilascio di un attestato di partecipazione. L’iscrizione è obbligatoria entro il giorno precedente inviando una mail all’istituzione che propone l’attività.

LE PROPOSTE PER L’ANNO SCOLASTICO 2022-2023

Museo Storico Italiano della Guerra

Il Museo Storico Italiano della Guerra è pronto ad accogliere le scuole con tante proposte e novità: percorsi nel museo e laboratori, volti a stimolare la curiosità e la capacità di analisi dei documenti storici; percorsi sul territorio per scoprire il patrimonio storico della Prima guerra mondiale; percorsi di storia locale per scoprire le vicende che hanno interessato il territorio trentino. Grazie all’apertura di nuovi spazi espositivi, quest’autunno il Museo sarà pronto ad accogliere le classi con un percorso di visita rinnovato e più adatto alle esigenze degli studenti, anche i più piccoli ai quali vengono proposte attività coinvolgenti e stimolanti. Particolarmente ricca l’offerta di percorsi di aggiornamento per docenti, che prevede appuntamenti diversificati tra l’autunno e la primavera: tra ottobre e novembre il ciclo di conferenze “Colpo di stato!”; il 22 ottobre 2022 la seconda edizione del corso “Civica-Mente. Spazi urbani e spazi naturali”, promosso insieme a Mart, Fondazione Museo Civico e IPRASE; in inverno incontri dedicati alla mostra fotografica di Mario Boccia, dedicata all’assedio di Sarajevo, che il Museo della Guerra proporrà in collaborazione con Osservatorio Balcani Caucaso-Transeuropa.

Mart

48 laboratori per le scuole; 8 appuntamenti dedicati agli studenti di visita alle mostre del museo; 14 incontri mensili interamente in inglese e tedesco, il venerdì sera, davanti alle opere; 11 incontri e videoconferenze sull’arte, le neuroscienze e l’estetica; 10 laboratori annuali in tedesco e inglese; 5 corsi di formazione per i docenti, 6 workshop con artisti in residenza e poi attività online e direttamente nelle scuole… Valorizzando un approccio originale e conviviale con l’arte, le attività del Mart per l’anno scolastico 2022-2023 puntano a coinvolgere classi e scuole in esperienze estetiche di scoperta e analisi, sviluppando conoscenze, sensibilità e creatività. L’Area educazione e mediazione culturale del Mart, nel suo 38° anno di attività, conferma il suo impegno a fare del Mart un servizio per la società, un luogo vivo in cui avvicinarsi, incontrare o re-incontrare l’arte e il piacere e l’interesse per essa.

Fondazione Museo Civico di Rovereto

Archeologia, Arte e Storia, Botanica, Zoologia, Scienze della Terra, Astronomia e Robotica: queste le discipline che animano la Fondazione Museo Civico di Rovereto nelle sue sedi principali, il Museo di Scienze e Archeologia, il Museo della Città e a Sperimentarea, stazione scientifica in un’ampia area verde pressoché incontaminata, a poca distanza dal centro cittadino, dedicata alla ricerca e alla didattica.

I Servizi educativi della Fondazione presentano le proprie proposte didattico-educative suddivise per luoghi e tematiche, sviluppandole in laboratori, visite guidate, esperienze sul territorio, incontri a scuola, festival.

Accanto ai percorsi più strettamente disciplinari, il museo propone inoltre laboratori ed esperienze dedicati ai temi dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, per sottolineare l’importanza della cura e della tutela del contesto ambientale in cui viviamo, e della diffusione dei valori della sostenibilità, del rispetto della natura e della salvaguardia delle risorse del Pianeta.

Alle attività rivolte a studenti e studentesse, si aggiungono le proposte di formazione e aggiornamento rivolte ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, distribuite nel corso dell’anno scolastico.

Fondazione Opera Campana dei caduti

La Fondazione Opera Campana dei Caduti collabora con Consiglio d’Europa e ONU e propone: incontri per stimolare la riflessione degli studenti sull’idea di pace, dalla convivenza quotidiana agli scenari mondiali; visite guidate per gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori; percorsi personalizzati a tema pace, memoria e diritti umani.

Orto San Marco – Setàp

Orto San Marco – Setàp, uno spazio verde nel cuore della città dove coesistono gelsibachicoltura e agricoltura biologica, produzione e consumo, pratica e grammatica, salute e vivibilità, inclusione e condivisione.

Un orto urbano quindi, il punto di partenza per parlare di cibo, di cucina ma anche di botanica, di geometria, di ecologia e di arte. Qui imparare è sperimentare, qui la curiosità usa mani e naso, oltre che gli occhi, per capire chi vive sopra e chi vive sotto terra e ci insegna a prendercene cura.

Qui si impara il valore di quello che mangiamo e si dialoga con i ritmi della Terra e con i delicati equilibri che li scandiscono.

In Orto San Marco – Setàp, bambini e bambine, ragazzi e ragazze, insegnanti e professori, possono, attraverso laboratori e visite guidate, conoscere le filiere agroalimentari dalla produzione al consumo; sperimentare la semina, la raccolta, il trapianto e l’autoproduzione; imparare a riconoscere piante, semi e ortaggi; e condividere il valore della biodiversità, umana e vegetale.

Castel Beseno

Castel Beseno è, con il Castello del Buonconsiglio di Trento, Castel Stenico nelle valli Giudicarie, Castel Thun in val di Non e Castel Caldes in val di Sole, una delle sedi del museo Castello del Buonconsiglio. Monumenti e collezioni provinciali. I Servizi educativi del museo propongono per la scuola percorsi di visita e di ricerca, anche in veste ludica (giochi a squadre e giochi di ruolo), privilegiando forme di costruzione attiva del sapere e processi simulati di ricerca, tra micro e macrostoria.

Hydrotour Dolomiti – Gruppo Dolomiti Energia

Spazio all’energia, largo alla meraviglia: viaggio alla scoperta delle centrali idroelettriche trentine. Un tour unico in Italia per scoprire come l’acqua diventa energia pulita.

Il Trentino è uno dei maggiori produttori di energia pulita d’Italia e Hydrotour Dolomiti è l’affascinante viaggio attraverso questo straordinario territorio e le sue centrali idroelettriche in piena attività, che ti permette di vedere da vicino come l’energia dell’acqua diventa energia per la vita. Itinerari inediti, tra simulazioni interattive, originali allestimenti multimediali e percorsi didattici differenziati per età e preparazione trasformano la visita alle centrali idroelettriche di Santa Massenza e Riva del Garda, gioielli d’architettura e d’ingegneria, in un’esperienza davvero sorprendente.

Parco Naturale Locale Monte Baldo

Il Parco Naturale Locale Monte Baldo è un’area che occupa il settore trentino della catena montuosa baldense, e comprende e collega alcune Aree protette della Rete Natura 2000 nei comuni di Ala, Avio, Brentonico, Mori e Nago Torbole. È stato attivato nel 2013 per integrare gli obiettivi di conservazione della natura con quelli di promozione, valorizzazione territoriale e formazione. Per i suoi valori naturali, scientifici, storicoculturali e paesaggistici di particolare interesse, il Parco rappresenta un unico sistema territoriale. Uno degli obiettivi del Parco è la realizzazione di attività didattiche che mirano a coinvolgere gli studenti sulle importanti tematiche dei cambiamenti climatici, del rispetto e della salvaguardia dell’ambiente, dei rifiuti e della risorsa acqua.

Parco Faunistico di Spormaggiore

Il Parco Faunistico di Spormaggiore è un importante centro di ricerca e sperimentazione che offre a tutti la possibilità unica di osservare da vicino i grandi carnivori delle alpi. Vengono proposte attività didattiche per sorprendere bambini e ragazzi davanti al mondo della natura, educarli alla conoscenza e alla conservazione della biodiversità. Sarà possibile scrutare da appositi osservatori il capriolo, l’orso bruno, il lupo, la lince, la lontra, la volpe e i gufi reali. Oltre alle aree dedicate ai carnivori è possibile visitare una fattoria didattica nella quale si possono incontrare e conoscere i classici animali da cortile.

VIAGGI DI ISTRUZIONE

Arte e creatività, Storia e memoria, Scienza e natura, Outdoor, Gusto sono le cinque aree di interesse entro cui spazia la proposta di viaggi di istruzione in Trentino, frutto dell’alleanza con istituzioni storiche, dai musei di Rovereto alla Fondazione Opera Campana dei caduti, ma anche di nuovi partner come Orto San Marco – Setàp. Il ventaglio di servizi offerti dall’Apt Rovereto, Vallagarina e Monte Baldo comprende la prenotazione di laboratori didattici, visite guidate, pasti e pernottamenti in ostello/hotel, esperienze e transfer sul territorio. Ci sono viaggi di istruzione per scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, istituti superiori e università. In campo anche proposte dedicate ad istituti musicali e scuole alberghiere, che valorizzano l’offerta della valle.

Pienamente soddisfatto per il lavoro di rete il Presidente dell’Apt Rovereto, Vallagarina, Monte Baldo, Giulio Prosser, che commenta: “dopo un’estate al di sopra delle aspettative, ho fiducia nel pieno ritorno delle classi in gita a Rovereto: i primi segnali in arrivo dal mondo della scuola sono molto incoraggianti. Diversi insegnanti sono interessati a programmare un’uscita già nei primi mesi dell’anno scolastico, per ricompattare la classe. Attendiamo dunque le prime scuole già dal mese di ottobre”.