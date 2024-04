GUINNESS CLUB 92 – TRENTO * “GELOSIA TESINA”: « IL TRADIZIONALE STRUDEL SALATO, DOMENICA 21 APRILE IL TENTATIVO DI PRIMATO DEL MONDO »

16.05 - venerdì 19 aprile 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

L’arte dal Tesino un nuovo tentativo di goloso primato del mondo per il Trentino con protagonista la GELOSIA TESINA ovvero il tradizionale strudel salato, tipico di questa valle laterale della Valsugana, capace di coniugare con sapienza i sapori del territorio: formaggio delle malghe a Km zero, lo speck lavorato dalle macellerie locali, i funghi misti della valle e il tutto con l’aggiunta della “Verde Tesine”, una singolare pietanza derivante dal cavolo cappuccio fermentato.

Il tentativo di primato per la GELOSIA TESINA PIU’ LUNGA DEL MONDO avrà luogo domenica prossima alle ore 15.00 presso il Campo Sportivo dell’Oratorio, in via Venezia, a Castello Tesino, a cura della Pro Loco di Castello Tesino, tramite il locale Casteltesino Camping, nel contesto degli eventi organizzati per la Festa Patronale di San Giorgio. In caso di maltempo di sarà ospitato in una struttura coperta attigua all’impianto sportivo.

La manifestazione legata alla proposta gastronomica a Km zero è voluta dal Comune di Castello Tesino e gode del supporto del Guinness Club 92 di Trento, che riunisce persone e associazioni del Trentino detentrici di un primato del mondo. Proprio per questo, i dettagli logistici dell’iniziativa sono stati messi a punto nell’incontro ospitato nella sede di Guiness Club 92 al Marinaio a Trento presenti la sindaca Graziella Menato, il presidente del Guinness Club 92 di Trento Giovanni Groff, il certificatore Libero Furlini e il presidente della Pro Loco Andrea Mezzanotte.

Questo evento è legato alla tipicità culinaria del territorio e si aggiunge alle nostre bellezze naturali e culturali – spiega Graziella Menato –: ci permetterà di proporre ai nostri ospiti ulteriori opportunità di soggiorno, relax e divertimento. Già oggi le attrazioni e novità in valle si riferiscono al Biolago, la Grotta, il Parco La Cascatella, l’opera di Landart. il Grifone del Tesino a Castello Tesino; il Giardino d’Europa ed i Musei De Gasperi e Per Via a Pieve Tesino; il Parco Avventura ed il Sentiero Zen a Cinte Tesino.

Dal canto suo Giovanni Groff ricorda gli ultimi eventi che hanno coinvolto il Club: dal primato della staffetta più lunga al mondo per fanfare dei bersaglieri con protagoniste sei fanfare ANB del Veneto al recente Everesting Challenge completato dall’atleta paralimpico Alessandro Colombo sul sentiero che unisce le due stazioni, a valle e in quota, della Funivia del Monte di Mezzocorona e caratterizzato da 640 metri di dislivello, percorso per 14 volte in 18 ore e 53 minuti. Domenica la grande festa dedicata ai golosi e appassionati della gastronomia più genuina delle nostre montagne.