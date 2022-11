RAI – “ TALE E QUALE SHOW “ * PUNTATA 18 NOVEMBRE 2022, « SUL PALCO I MIGLIORI PROTAGONISTI DELLA DODICESIMA EDIZIONE » RIVEDI / REPLAY / REPLICA – (VIDEO INTEGRALE)

14.11 - sabato 19 novembre 2022

Tale e Quale Show. St 2022 – Puntata del 18/11/2022 Al termine della serata sarà proclamato il “Campione di Tale e Quale Show 2022”. Sul palco degli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma ci saranno i migliori protagonisti di questa dodicesima edizione che ‘se la vedranno’ con i migliori dell’undicesima in una finalissima che promette spettacolo, divertimento ed emozioni. Tutti andranno a caccia dell’ambito titolo: in una sola serata dovranno dare il meglio di se stessi, come sempre cercando di imitare in tutto e per tutto i big della musica nazionale e internazionale a loro assegnati. Una prima serata tutta da gustare, sarà, insomma, una sorta di ‘Champions League’ del varietà.

