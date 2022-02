IL SOLE 24 ORE * IN EDICOLA GIOVEDÌ 3 FEBBRAIO – DECRETO SOSTEGNI TER: « QUATTRO PAGINE CON TUTTE LE NOVITÀ, BONUS – RISTORI – CARO ENERGIA »

17:58 - 2/02/2022

Domani, giovedì 3 febbraio, Il Sole 24 Ore dedica 4 pagine alle novità contenute nel Dl sostegni ter, dai bonus ai ristori al caro energia.

Stop alle cessioni successive del credito d’imposta relativo a interventi edilizi, mentre torna il tax credit per le locazioni commerciali del settore turistico. Sono alcune delle misure del decreto Sostegni ter analizzate e spiegate agli operatori e ai cittadini nella Sintesi del Sole, inserto speciale di quattro pagine, che uscirà con il quotidiano di giovedì 3 febbraio.

Un’occasione per fare il punto sulle novità più importanti del provvedimento a partire da quelle contro il caro energia e sugli ammortizzatori sociali. Il decreto prevede inoltre una serie di ristori per i settori più colpiti dalle misure di emergenza contro il Covid, come ad esempio le discoteche.