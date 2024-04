DOLOMITI AMBIENTE * ROVERETO – DECORO URBANO: « AVVIATA UNA NUOVA CAMPAGNA, PER PROMUOVE L’USO CORRETTO DEI CESTINI STRADALI »

14.06 - venerdì 19 aprile 2024

Dolomiti ambiente: a Rovereto nuova campagna per il decoro urbano. Dolomiti Ambiente dopo aver attivato in questi mesi numerose iniziative dedicate al miglioramento dell’ambiente urbano e alla promozione di comportamenti sostenibili avvia una nuova campagna per promuove in particolare l’uso corretto dei cestini stradali. Purtroppo a causa di pochi cittadini che usano i cestini come mastelli per abbandonare in strada la spazzatura di casa, da giovedì 18 aprile alcuni cestini stradali utilizzati spesso in maniera impropria verranno coperti e chiusi. I cestini infatti non vanno utilizzati per i rifiuti domestici ma solo per i piccoli rifiuti da passeggio. Se pochi riempiono un cestino di sacchi rendono inutilizzabile lo stesso alla maggioranza dei cittadini, peggiorano il decoro di Rovereto e impediscono il recupero nel ciclo della differenziata di quei materiali. La copertura temporanea riporterà dei messaggi per sensibilizzare la comunità su questo tema.

Un altro tema particolarmente sentito dalla cittadinanza che Dolomiti Ambiente ha voluto affrontare con l’amministrazione comunale è quello dell’abbandono delle deiezioni canine. Purtroppo sono numerose le segnalazioni dei roveretani su questo tema. Come parte della nostra iniziativa per il decoro, abbiamo introdotto nelle scorse settimane nuovi sacchi biodegradabili di colore rosso per la raccolta dei rifiuti degli amici a quattro zampe. Il colore è stato scelto per essere un deterrente contro l’abbandono degli stessi sacchetti lungo le vie della città. Questi sacchi sono progettati per essere ecologici e contribuire alla riduzione dell’impatto ambientale, garantendo nel contempo una gestione responsabile dei rifiuti animali. Saranno distribuiti gratuitamente presso i consueti distributori. Su questo tema già nell’ultimo anno era stato avviato il lavaggio notturno delle strade per le vie del centro storico.

Va segnalato come grazie alla continua collaborazione di tutti i cittadini, Rovereto ha registrato un ulteriore miglioramento nei risultati della raccolta differenziata. Dall’ottimo 81% registrato nel 2022 all’ 82,38 a fine 2023; e anche il 2024 fa ben sperare visto che siamo già oltre l’82 per il mese di marzo. Questo dimostra l’impegno e la consapevolezza della comunità nel ridurre l’impatto ambientale e promuovere pratiche di riciclo responsabile. La stragrande maggioranza dei Roveretani ha capito l’importanza della corretta raccolta differenziata e le modalità di smaltimento dei rifiuti.

“Siamo entusiasti di lanciare questa ulteriore iniziativa volta a promuovere comportamenti responsabili all’interno della nostra comunità. L’obiettivo che abbiamo condiviso con l’amministrazione comunale è contribuire a una città più pulita, accogliente e rispettosa dell’ambiente, e questo può essere raggiunto solo attraverso la collaborazione fra istituzioni, Dolomiti Ambiente e tutti i cittadini. Per questa campagna, l’introduzione di nuovi sacchi biodegradabili per la raccolta dei rifiuti animali e l’impegno per migliorare i risultati della raccolta differenziata, è fondamentale il coinvolgimento della comunità, per questo invitiamo ogni residente a unirsi a noi in questo importante sforzo. Insieme, possiamo fare la differenza e creare un futuro migliore per le prossime generazioni.” Ha dichiarato Andrea Miorandi amministratore delegato di Dolomiti ambiente.