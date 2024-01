ISTITUTO DEMOPOLIS * SONDAGGIO POLITICA: « PER GLI INTERVISTATI LA PRIORITÀ DELL’AZIONE DI GOVERNO È IL “CONTENIMENTO DEL COSTO DELLA VITA” »

17.20 - lunedì 22 gennaio 2024



Per l’80% degli italiani dovrebbe essere il contenimento dell’inflazione e del crescente costo della vita la priorità assoluta dell’agenda di Governo del 2024. Al secondo e al terzo posto, citate da 2 cittadini su 3, l’esigenza di investimenti nella sanità e di una reale riduzione della pressione fiscale.

Sono i dati che emergono dall’indagine condotta dall’Istituto Demopolis. Il 58% degli intervistati vorrebbe un impegno nelle politiche per l’occupazione; maggioritarie risultano anche le richieste di più sicurezza urbana e di nuovi investimenti nella scuola.

Ma come sono mutate negli ultimi 5 anni le priorità degli italiani? “L’emergenza Covid prima, le guerre e i problemi dell’energia dopo – spiega il direttore di Demopolis Pietro Vento – hanno modificato significativamente l’agenda di Governo dei cittadini. A scapito delle politiche per l’occupazione, che erano al primo posto nel 2019, la prima posizione viene conquistata oggi dal contenimento dei prezzi e dell’inflazione”.

L’esigenza di investire nella sanità cresce dal 52% di 5 anni fa al 67% odierno. Ma il cambiamento più netto riguarda il tema dell’immigrazione che nel 2019 rappresentava una priorità per il 70% degli italiani e che oggi è citato da 4 intervistati su 10.

A meno di 5 mesi dalle elezioni Europee, secondo l’analisi dell’Istituto Demopolis, sono le questioni economiche a risultare centrali nelle preoccupazioni dell’opinione pubblica: per appena 1 italiano su 6 la situazione economica del Paese è destinata a migliorare nei prossimi mesi. Il 35% immagina invece un peggioramento del quadro economico. Per la maggioranza relativa, poco meno della metà degli intervistati, lo scenario è destinato invece a rimanere sostanzialmente invariato.

Nota informativa: l’indagine è stata effettuata dall’Istituto Demopolis, diretto da Pietro Vento, su un campione nazionale di 2.000 intervistati, statisticamente rappresentativo dell’universo della popolazione italiana maggiorenne. Supervisione della rilevazione demoscopica del 16-17/1/2024 di Marco E. Tabacchi.

Coordinamento di Pietro Vento, con la collaborazione di Giusy Montalbano e Maria Sabrina Titone. Approfondimenti e metodologia su: www.demopolis.it