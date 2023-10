APT S. MARTINO DI CASTROZZA (TN) * STAGIONE ESTIVA 2023 – IMPIANTI DI RISALITA: « AUMENTO DEL 15% RISPETTO AL 2022, FATTURATO A 1 MILIONE E 700 MILA EURO »

10.08 - domenica 15 ottobre 2023

La bella stagione di San Martino di Castrozza, Passo Rolle, Primiero e Vanoi. I dati raccolti evidenziano gli ottimi risultati conseguiti sia nel corso della stagione estiva sia nel successivo prolungamento di inizio autunno, in particolare per quel che riguarda impianti di risalita e ristorazione in quota. L’arrivo di ottobre porta con sé i primi bilanci complessivi sull’andamento della stagione estiva ai piedi delle Pale di San Martino. Un’estate lunga e impegnativa, a cui è seguita una coda autunnale particolarmente positiva, favorita anche da un meteo per lo più benevolo che portato numerosi turisti sia italiani che stranieri a frequentare il territorio per trekking in quota, escursioni in bicicletta e momenti di meritato relax nella natura del Parco Paneveggio Pale di San Martino.

Le prime elaborazioni sui numeri complessivi evidenziano dati positivi rispetto alla già ottima stagione 2022, con un aumento degli stranieri particolarmente significativo per l’intero comparto turistico locale con risultati positivi anche per le attività in quota come rifugi e impianti di risalita. Le due società che operano in questo settore nel periodo estivo, San Martino-Rolle Spa (con gli impianti Colverde-Rosetta, Colbricon Express e Seggiovia Paradiso) e Funivie Seggiovie San Martino srl (con l’impianto Tognola) hanno fatto segnare complessivamente un aumento di oltre il 15% rispetto all’estate 2022 superando il 1.700.000,00 euro di fatturato.

“Un aumento – come spiega Valeria Ghezzi, Amministratore delegato di Tognola – dovuto principalmente ad un incremento di quasi il 12% di passaggi sugli impianti del territorio. Un ottimo risultato con notevoli ricadute positive anche sulla ristorazione in quota. Ma non intendiamo fermarci qui: l’obiettivo che ci siamo posti è quello di superare i 2.000.000,00 di € e i 100.000 passaggi anche grazie ai futuri investimenti che verranno messi in campo prossimamente sui due Bike Park del comprensorio”.

Investimenti mirati come quello della nuova Jump Line alla Colbricon Express attiva da quest’estate, che ha attirato una platea di appassionati bikers che hanno apprezzato molto la tipologia di tracciato e la sua facile fruizione. Una jump line innovativa, ricca di salti e comodamente accessibile già dal parcheggio degli impianti della Colbricon Express, un’infrastruttura d’eccellenza nell’intero Triveneto che incrementa un’offerta completata dai tre percorsi downhill della Tognola Bike Arena e dai due tracciati del Colbricon Bike Park. Ad accrescere ulteriormente il divertimento per gli amanti delle due ruote ci sarà un nuovissimo percorso downhill tra i boschi di Tognola. Un tracciato flow di qualità in un contesto spettacolare come quello delle Pale di San Martino, pronto nel corso della stagione estiva 2024.

“Come già accaduto negli ultimi anni – spiega Giacobbe Zortea, Presidente di San Martino-Rolle Spa – “la nostra intenzione è quella di presentare una novità all’anno, sia per l’estate che per l’inverno, in modo da fidelizzare una clientela che ai piedi delle Pale di San Martino si sente a casa, attirando al contempo nuove persone incuriosite dal fervore e dal dinamismo di un territorio che guarda fiducioso al futuro. Investire non solo crea le basi per la crescita delle aziende e nel nostro caso anche della località, ma manifesta l’incremento di una vitalità che negli anni passati era un po’ sopita. Quella che intendiamo portare avanti è una pianificazione pluriennale che possa ampliare l’offerta turistica del territorio; anche per questo, dopo alcuni anni in cui il prolungamento dell’apertura degli impianti Colverde-Rosetta era limitata solo ai weekend, come San Martino-Rolle abbiamo scommesso su un’apertura continuativa fino ad inizio ottobre con risultati economici soddisfacenti, ma soprattutto con prospettive incoraggianti per il futuro dell’ambito turistico di cui ci consideriamo un driver importante”.

Alle parole di Ghezzi e Zortea fanno eco quelle del Presidente di ApT, Antonio Stompanato: “I dati statistici complessivi saranno disponibili a breve, vogliamo completarli anche quelli di settembre e ottobre che ormai rappresentano mesi importanti, ma possiamo anticipare che siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti nel corso dell’estate e in questa primo scorcio d’autunno. Il lavoro svolto sulle “belle stagioni” in sinergia con Trentino Marketing ci dimostra che siamo sulla strada giusta. Gli operatori turistici che a San Martino di Castrozza e Passo Rolle hanno prolungato l’apertura delle loro attività hanno avuto riscontri più che positivi, andando ad incrementare i numeri di zone come la Val Canali e le valli di Primiero e Vanoi che già da anni lavorano molto bene in questo periodo dell’anno. Per questo motivo ci tengo a ringraziare gli impianti di risalita e i rifugi in quota, che per noi rappresentano partner fondamentali per mettere a terra questo percorso che ci vede impegnati nel rafforzare i nostri prodotti turistici e renderli appetibili e fruibili anche nelle “belle stagioni” con evidenti ricadute positive su tutto il sistema locale”.