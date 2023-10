COMUNE DI TRENTO * AMBIENTE: « INQUINAMENTO DA PLASTICA, NEL WEEKEND RACCOLTI MILLE KG DI RIFIUTI DA “PLASTIC FREE“ »

15.51 - lunedì 2 ottobre 2023

Raccolti oltre mille kg di rifiuti da Plastic Free nello scorso weekend. Sono stati 150 i volontari degli appuntamenti di pulizia ambientale in Trentino. Ben 1.100 sono i chili di plastica e altri rifiuti che sono stati raccolti dai 150 volontari durante i nove eventi, di cui due a Trento, organizzati dall’associazione Plastic Free negli scorsi due giorni. Per sensibilizzare sul problema dell’inquinamento da plastica, l’associazione Plastic Free ha organizzato su tutto il territorio nazionale oltre 200 appuntamenti di pulizia ambientale, di cui nove nel Trentino, nello specifico a: Trento (due eventi), Rovereto, Lavis, Mezzocorona, San Michele all’Adige, Vallelaghi. Pergine Valsugana e San Cristoforo al Lago.

Plastic Free ha dichiarato che questa iniziativa è stata “motivo di grande orgoglio e soddisfazione” per il Trentino e anche per il loro gruppo. È stato un “record di eventi e di partecipazione”. L’associazione ha ringraziato tutti i Comuni, gli enti ufficiali e i volontari e referenti Plastic Free per il supporto nell’organizzazione dell’evento.