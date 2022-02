ITA AIRWAYS* AIRBUS A320: « È UNA DONNA IL PRIMO COMANDANTE DEI NUOVI CORSI COMANDO, CONFERITI I GRADI A TUTTI I NUOVI COMANDANTI »

15:50 - 14/02/2022

È una donna il primo Comandante dei nuovi Corsi Comando di ITA Airways. Oggi la cerimonia per conferire i gradi a tutti i nuovi Comandanti. Si è concluso il primo Corso Comando di ITA Airways, il più alto livello di formazione per diventare Comandante di Ruolo.

È Francesca Longhi il primo Comandante a raggiungere l’ambito traguardo e a concludere il corso insieme a 12 nuovi Comandanti, tutti abilitati su aeromobili Airbus A320.

Per celebrare l’occasione si è svolta questa mattina presso la sede di ITA Airways, a Roma Fiumicino, la cerimonia di conferimento dei gradi alla presenza del Presidente Esecutivo Alfredo Altavilla, dell’Amministratore Delegato Fabio Lazzerini e del Direttore Operazioni di volo il Comandante Riccardo Privitera.

Riprendere i Corsi Comando, che non si svolgevano da oltre 10 anni, è una delle grandi novità di ITA Airways e rappresenta il segnale concreto dell’attenzione che l’Azienda ha per il personale navigante, per la sua formazione e gli strumenti per arrivare a ricoprire ruoli di crescente responsabilità.

Sono 130 i Primi Ufficiali inseriti nel processo di formazione al Corso Comando che riceveranno i gradi nei prossimi mesi.

In ambito internazionale i corsi di formazione di ITA Airways sono riconosciuti come una scuola di altissima professionalità per i piloti, e soprattutto, un’occasione unica per diventare Comandante, sogno e ambizione di ogni pilota di linea, grazie al superamento dell’iter formativo/selettivo.

Ogni “Corso Comando” di ITA Airways è suddiviso in diverse fasi, sia di aula che di formazione tecnica presso i simulatori di volo presenti nel centro addestramento della Compagnia, e in volo. I piloti, durante il corso, sono soggetti a diversi esami, il cui superamento decreta il passaggio a livello superiore, sino a ricevere gli ambiti gradi e la fatidica “4° striscia” sulla giacca, assumendo ufficialmente il ruolo di “Comandante Facente Funzione” per sei mesi.

Nel corso di questi sei mesi, i nuovi Comandanti dovranno affrontare altre prove di esame, e solo al superamento di esse, diventeranno “Comandanti di Ruolo”, carica che gli verrà riconosciuta ufficialmente dal “Command Course Board”.

Dida: da destra Corrado Di Maria – Capo Pilota Airbus A320 ITA Airways, Alfredo Altavilla – Presidente Esecutivo Ita Airways, Francesca Longhi il primo nuovo Comandante ITA Airways A320, Fabio Lazzerini – Amministratore Delegato e il Comandante Riccardo Privitera Direttore Operazioni di volo ITA Airways.