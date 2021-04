ROSSI (TRENTINO IN AZIONE) * OLIMPIADI 2026: « CI SONO PERCHÉ NOI LE ABBIAMO VOLUTE, STRAORDINARIA OCCASIONE PER CONSOLIDARE LA NOSTRA IMMAGINE INTERNAZIONALE »

Sostenibilità Olimpiadi. Oggi in quarta commissione il disegno di legge Olimpiadi 2026. Il primo atto ufficiale per la partecipazione Trentino è del maggio 2018 e porta la mia firma.

Le olimpiadi ci sono perché noi le abbiamo volute e di atto alla attuale giunta di avere continuato su questa strada. Ne sono orgoglioso, anche se allora non tutti erano convinti, oggi si capisce invece che i giochi sono una straordinaria occasione per consolidare e migliorare la nostra immagine internazionale e per investimenti su progetti utili per il futuro. Ricordo pero’ che abbiamo deciso di partecipare a condizione che fossero basati sulla sostenibilità.

Ora è necessario che questo impegno sia mantenuto. Quindi tutto sia fatto con attenzione alla sostenibilità ambientale ed economica. Su questo vigileremo. In particolare ho chiesto ad ax Failoni che in vista della discussione aggiorni il consiglio circa i progetti sulle opere previste a Baselga di Pine’.

Questo perché si deve essere certi e consapevoli di quale sarà’ la spesa ( si è parlato di 35 milioni di euro e ogni tanto emergono anche cifre più elevate) e se le soluzioni progettuali garantiscono o meno un utilizzo successivo dell’infrastruttura tale da assicurare la sostenibilità anche economica della stessa e un fattore di sviluppo e di promozione turistica della zona. Sono elementi questi che devono essere analizzati e valutati con rigore e certezza.

Ugo Rossi

Trentino in Azione