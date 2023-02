FDI – REGIONE TN-AA * CRIMINI DEI REGIMI: GALATEO « APPROVATA LA NOSTRA MOZIONE, CONTRO OGNI TOTALITARISMO COMUNISTA – FASCISTA – STALINISTA »

16.27 - mercoledì 15 febbraio 2023

Approvata ieri in Consiglio regionale del Trentino Alto Adige la mozione di Fratelli d’Italia per impegnare la Giunta regionale a esprimere la sua totale adesione morale e politica ai principi contenuti nella risoluzione europea contro ogni totalitarismo e a trasmettere la mozione al Presidente del Consiglio dei ministri, a promuovere la documentazione del tragico passato totalitario per le vicende che hanno concretamente interessato il territorio regionale e ad affermare la cultura di una memoria condivisa che respinga i crimini dei regimi nazisti, comunisti, fascisti e stalinisti e di altri regimi totalitari e autoritari del passato.

“È urgente – ha detto in aula il Consigliere Marco Galateo illustrando il documento – assumere ogni iniziativa per contrastare i fenomeni di intolleranza, di razzismo, di antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza in tutte le loro manifestazioni di tipo razziale, etnico, nazionale, religioso, politico e sessuale. Per fronteggiare in maniera efficace questa crescente spirale di odio a cui stiamo assistendo negli ultimi anni si ritiene assolutamente necessario avviare e rafforzare un’intensa attività di sensibilizzazione, mantenendo vivo il ricordo e la memoria delle tragiche vicende che hanno interessato la storia anche recente e onorare la memoria delle vittime dei regimi totalitari e autoritari».

“Lo spirito di questa mozione, che peraltro prende spunto da una risoluzione del Parlamento europeo, è condannare tutti i totalitarismi dando piena dignità alle vittime dei totalitarismi, perché non ci siano più anche nel nostro territorio vittime di serie A e di serie B. «Respinte le premesse i tre punti impegnativi sono stati approvati dall’aula a larghissima maggioranza»