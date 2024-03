GIUNTA REGIONALE TN-AA/SÜDTIROL * ELEZIONI COMUNALI 2024: « SI VOTA IL 26 MAGGIO AD ALA – CAMPODENNO – MEZZOLOMBARDO – PREDAZZO – ROVERETO LAIVES – LANA – S. MARTINO IN PASSIRIA (BALLOTTAGGI 8-9/6) »

10.26 - giovedì 14 marzo 2024

Si terranno domenica 26 maggio 2024 le elezioni comunali per la scelta del nuovo sindaco dei comuni di Laives, Lana e San Martino in Passiria in Provincia autonoma di Bolzano e di Ala, Campodenno, Mezzolombardo, Predazzo e Rovereto in Provincia autonoma di Trento.

È quanto ha stabilito un decreto del Presidente della Regione che ha fissato l’eventuale turno di ballottaggio nei giorni di sabato 8 e domenica 9 giugno 2024 in contemporanea con le elezioni europee. Nella stessa data del 26 maggio 2024 è stata fissata anche l’elezione dei consigli circoscrizionali nel comune di Rovereto.

///

GEMEINDEWAHLEN: 26. MAI IST WAHLTAG

Die Wahl des Bürgermeisters in den Gemeinden Leifers, Lana und St. Martin in Passeier in der Provinz Bozen sowie in den Gemeinden Ala, Campodenno, Mezzolombardo, Predazzo und Rovereto in der Provinz Trient finden am Sonntag, den 26. Mai 2024 statt.

Der Wahltermin wurde mit Dekret des Präsidenten der Region festgelegt. Die eventuelle Stichwahl findet am Samstag, den 8. Juni und am Sonntag, den 9. Juni gleichzeitig mit der Wahl zum Europäischen Parlament statt.

Am 26. Mai 2024 werden in der Gemeinde Rovereto auch die Stadtviertelräte gewählt.