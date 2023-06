GALATEO (FDI) * OSPEDALE BOLZANO: «  LA GESTIONE DEGLI SPAZI DEL NUOVO PADIGLIONE SUSCITA PERPLESSITÀ »

15.25 - giovedì 22 giugno 2023

«Il nuovo padiglione dell’ospedale di Bolzano rappresenta un progetto importante e necessario, che ha costituito un “polmone funzionale” importantissimo per la gestione della pandemia. Tuttavia, la gestione degli spazi suscita non poche perplessità».

Lo sostiene il consigliere provinciale di Fratelli d’Italia Marco Galateo che aggiunge: «L’androne trionfale del nuovo padiglione, degno di un aeroporto, è completamente inadeguato rispetto alla realtà dei molteplici spazi per l’attività clinica, che risultano ristretti e poco agevoli».

«Si è data priorità alla forma e all’immagine rispetto alla funzione di assistenza ai pazienti” fa notare Galateo. Secondo il rappresentante di Giorgia Meloni “gli studi medici sono sovraffollati a causa della mancanza di spazi, rendendo l’ambiente di lavoro poco confortevole per il personale medico e infermieristico. Stanze progettate per accogliere due postazioni sono spesso usate da tre o quattro professionisti, cosa che stride con le metrature decisamente più ‘dilatate’ delle stanze di altri dirigenti in ospedale”.

Sintetizza l’esponente di Fratelli d’Italia: “è necessaria maggiore attenzione alla funzionalità degli spazi, soprattutto in un contesto in cui la pandemia ha reso ancora più evidente l’importanza di un’assistenza sanitaria efficiente e ben organizzata».

« Un’occasione sprecata per garantire un’assistenza sanitaria efficiente e ben organizzata, in modo da assicurare ai pazienti e al personale sanitario un ambiente di lavoro confortevole e sicuro” – la conclusione amara del consigliere Galateo».

*

Marco Galateo

Gruppo consiliare provinciale Fratelli d’Italia