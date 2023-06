CGIL – CISL – UILTRASPORTI – FAISA * TRENTINO TRASPORTI: « NON È ACCETTABILE CHE IL PERSONALE QUANDO CHIEDE UN GIORNO DI FERIE VENGA INFORMATO SOLO IL GIORNO PRIMA »

13.29 - giovedì 22 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

A settembre, le segreterie richiedono garanzie da Trentino Trasporti e dalla Giunta Provinciale di Trento. Dopo la riduzione dei servizi, finalizzata a concedere agli autisti qualche giorno di ferie, è giunto il momento di dimostrare ai lavoratori di Trentino Trasporti che le richieste e i temi discussi in varie occasioni di confronto con l’azienda siano effettivamente realizzati. È necessario aumentare il valore dei buoni pasto, migliorare i turni dei viaggiatori e garantire un’organizzazione adeguata delle ferie settimanali.

Non è accettabile che il personale, quando richiede un giorno di ferie, venga informato dall’azienda solo il giorno precedente. Comprendiamo che molte problematiche siano il risultato di vecchie gestioni e siamo consapevoli che un’azienda stia cercando di rivoluzionare e riorganizzare tutto, ma il tempo stringe.

Esigiamo un’accelerazione degli eventi per evitare di penalizzare gli utenti a settembre più di quanto abbiano già subito con la riduzione delle corse estive. Vogliamo verificare concretamente anche per arrestare l’emorragia di personale che sta abbandonando Trentino Trasporti, sia a causa dei peggioramenti nei turni nel corso degli anni, sia per gli stipendi inadeguati rispetto alle responsabilità assunte.