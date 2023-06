ARCIDIOCESI TRENTO * DUE NUOVI DIACONI IN CATTEDRALE: « ANTONIO CAPRONI ED ETTORE BARION, LA CELEBRAZIONE IL 24/6 (15.00) »

11.56 - giovedì 22 giugno 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Due nuovi diaconi per la Chiesa di Trento. Sabato 24 giugno in Cattedrale (ore 15) l’arcivescovo Lauro ordinerà due laici sposati e padri di famiglie accoglienti. Lunedì 26 solennità di San Vigilio con processione e Messa in cattedrale. LINK

Chiesa di Trento in festa: sabato 24 giugno, alle ore 15 in cattedrale l’arcivescovo Lauro Tisi ordinerà due nuovi diaconi permanenti: Antonio Caproni, 58 anni di Mori ed Ettore Barion, 50 anni, di Torbole. Entrambi sposati e padri di famiglie accoglienti.

Antonio e la moglie Sonia hanno sei figli (di cui cinque adottati, tutti di fatto ormai autonomi) e sei ragazzi in affido.

Fanno parte dell’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da don Oreste Benzi e con la quale nei primi anni Novanta hanno aperto in Brasile una casa-famiglia, dandole vita per ben sedici anni. Attualmente risiedono a Rovereto (parrocchia di San Marco-Sacra Famiglia), continuando ad essere famiglia accogliente. Antonio lavora anche come fisioterapista in libera professione. Nel video a questo LINK, girato nei mesi scorsi nella loro abitazione, Antonio e Sonia raccontano la loro singolare esperienza.

Ettore è nato a Padova; dall’età di dieci anni vive a Torbole, dove opera nel settore turistico. Con sua moglie Eithne, di origini irlandesi, hanno sette figli (di cui cinque adottati) e la loro famiglia si allarga anche alla Romania e al Ghana, dove curano da anni progetti solidali.

Per Ettore e Antonio il ministero del diaconato permanente andrà dunque a rafforzare una già solida chiamata evangelica all’apertura alla vita e in particolare nei confronti di chi fa più fatica.

A vestirli con gli abiti liturgici, dopo che l’arcivescovo Lauro avrà imposto loro le mani e invocato il dono dello Spirito Santo, saranno i loro stessi figli, a dimostrazione di una scelta condivisa e di quanto ogni percorso vocazionale possa trovare nella famiglia il terreno più efficace per germogliare. “Siamo noi che domenica indosseremo il vestito bianco, ma la radice del nostro diaconato – sottolineano all’unisono nell’intervista rilasciata al settimanale diocesano Vita Trentina – è nella famiglia, e le nostre mogli sono le principali testimoni del servizio che abbiamo avuto, che abbiamo, e che continueremo ad avere”.

Dopo l’ordinazione di sabato prossimo, saliranno complessivamente a trenta i diaconi permanenti in Diocesi di Trento: un ministero ormai consolidato nel servizio alla Chiesa locale.

La celebrazione del 24 giugno precede di soli due giorni il solenne pontificale in occasione del patrono San Vigilio, lunedì 26 giugno. La festa per il patrono avrà inizio alle ore 9.30 nella chiesa di santa Maria Maggiore; da qui muoverà la processione verso la cattedrale dove sarà celebrata la s. Messa. Al termine della liturgia, l’arcivescovo Lauro farà dono, come accade in occasione del patrono dall’inizio del suo episcopato, della Lettera alla comunità, quest’anno dal titolo “Lievito e sale”.

La Messa di ordinazione di sabato 24 e quella di San Vigilio saranno trasmesse in diretta sul canale YouTube della Diocesi e su Telepace Trento.

*

Foto (Gianni Zotta/Vita Trentina)