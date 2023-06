CENTROSANTACHIARA.IT * FESTE VIGILIANE: « PROGRAMMA 23/6, “CORTE DEI MASTRI“ / CONCERTO CATERINA CROPELLI / NONNA NUNZIA »

16.46 - mercoledì 21 giugno 2023



Al via venerdì 23 giugno il weekend conclusivo della 40esima edizione delle FESTE VIGILIANE. Ricco il programma di giornata: la Corte dei Mastri, l’esperienza ‘al buio’ con il Dark on the road, il concerto di Caterina Cropelli e lo spettacolo con la Nonna Nunzia di Mario Cagol

Archiviato con grande successo il primo fine settimana, la 40esima edizione delle Feste Vigiliane, organizzate dal Centro Servizi Culturali S. Chiara in collaborazione con la ProLoco Centro Storico Trento, si appresta a vivere il suo weekend conclusivo, sempre all’insegna dello spettacolo, della tradizione e del divertimento.

Venerdì 23 giugno il programma prenderà il via dalle ore 10 con la CORTE DEI MASTRI, il mercato realizzato dall’Associazione Artigiani Trentino che animerà via Belenzani con i prodotti di artigianato artistico e non solo. Anche nel quartiere di S. Martino sarà presente un mercato, il Mercato del Borgo, con i prodotti tipici dell’artigianato sanmartinese, aperto dalle ore 17 alle ore 23.

Tante le iniziative che animeranno il pomeriggio del venerdì, a cominciare dal Villaggio dei Food Truck in Piazza Venezia (a cura di Dolomiti Eventi), con il meglio delle cucine su quattro ruote che si alternerà alla musica live di Dj Jonny & Friends.

Spostando l’attenzione sul cortile del Liceo Prati, invece, a partire dalle ore 18 aprirà il Bivacco gestito dalla ProLoco Centro Storico, che per una giornata si colorerà interamente di rosa e verrà gestito dalle tante ragazze presenti all’interno dell’Associazione. Ovviamente, sempre all’insegna della cucina tipica trentina, della convivialità e della buona musica.

Dalle ore 18.30 al Parco della Predara, alla bOOkique, si potrà partecipare al VOCABOLARIO CREATIVO DEL BORGO, il laboratorio di scrittura creativa per adulti curato da Stefania Clemente, mentre in Piazza S. Maria Maggiore sarà possibile vivere un’esperienza davvero interessante con il DARK ON THE ROAD – Il Sapore del buio: degustazioni al buio guidate da camerieri ciechi e ipovedenti che accompagneranno il pubblico alla riscoperta degli altri sensi oltre la vista, con la partecipazione di Distilleria Marzadro e Cioccolateria Indal, produttori trentini associati Confcommercio. Nella più completa oscurità descriveranno le peculiarità dei prodotti enogastronomici serviti a bordo di Dark on the Road, il truck speciale di AbilNova Cooperativa Sociale. Le degustazioni si svolgeranno alle ore 19.00, alle 20.00 e alle 21.00 (maggiori info su www.festevigiliane.it).

Il pomeriggio offrirà ancora tanti eventi all’insegna della gastronomia (con La Cena del Viandante nel quartiere di S. Martino), della musica (con il Fersina Musica Festival a cura di Giuseppe Marchi) e dell’intrattenimento, con i gonfiabili e le proposte per tutta la famiglia in programma al Giardino Solzenicyn (dalle ore 16 alle ore 23).

Il programma serale sarà infine arricchito con tre eventi che animeranno alcune delle piazze principali della città. Per chi ama la musica, da non mancare il concerto alle ore 20.30 in Piazza Battisti – nella cornice del Teatro Capovolto – della cantautrice trentina CATERINA CROPELLI. Dopo l’esperienza in gara a X-Factor nel 2016, Caterina ha conquistato le principali playlist di Spotify, superando i 3 milioni di stream sulla piattaforma con il suo omonimo album d’esordio uscito nel marzo 2020. Forte da sempre di un’intensa attività live, che negli anni l’ha portata a realizzare importanti aperture per artisti del calibro di Max Gazzè, Carmen Consoli, Irene Grandi, Cristina Donà, Simone Cristicchi, Fulminacci e molti altri, la giovane cantautrice approda alle Vigiliane per presentare il suo ultimo disco “In Queste Stanze Piene”, uscito lo scorso novembre. Il concerto è realizzato con Fiabamusic.

In Piazza della Mostra si potrà invece ballare a partire dalle ore 21 grazie al concerto della Lindy HOPEless Swing Band, a cura del Circolo Swing Dance Trento, mentre l’Arena di Piazza Fiera (alle ore 21.30) è pronta ad accogliere la travolgente comicità di Mario Cagol, e della sua Nonna Nunzia, impegnato con lo spettacolo dal titolo UNA NONNA DI TROPPO. Questa volta la nonna più amata della regione è coinvolta in una storia spassosissima che la vede protagonista assoluta. La storia racconta le vicissitudini della nonna Nunzia e di un’eredità arrivata dall’America. Un mix fra thriller e comicità che fa l’occhiolino alle più conosciute serie televisive, fino ai film comici americani.

E per concludere la giornata, tutti al Parco della Predara con la musica live della bOOkique chill-Out zOne (dalle ore 21.30 alle ore 24). Le Feste Vigiliane sono sostenute e supportate dal Gruppo DAO Cooperativa. Per maggiori informazioni sul programma completo delle Feste visitare il sito www.festevigiliane.it