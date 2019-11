CANALE 5 – “ VERISSIMO “: « IN STUDIO SIMONA VENTURA CON IL COMPAGNO GIOVANNI TERZI, FRANCESCO SCIANNA, BENJI E FEDE »

Sabato 30 novembre, alle ore 16.00, appuntamento imperdibile con Verissimo.

In apertura si raccontano in un’intensa intervista di coppia Simona Ventura e il compagno Giovanni Terzi.

E’ in libreria, e ne parla in studio, Daniele Bossari con ‘La faccia nascosta della luce’, autobiografia coraggiosa che ripercorre un periodo molto buio della sua vita.

Per la prima volta insieme in tv Serena Autieri e Serena Rossi, le ormai mitiche voci di Elsa e Anna in ‘Frozen’, ora al cinema con ‘Frozen II’.

Inoltre, ospiti del talk show: Francesco Scianna, protagonista con Vittoria Puccini del legal thriller ‘Il Processo’, Lucrezia Lante della Rovere e Luca Barbareschi a teatro insieme con ‘Il cielo sopra il letto’.

Infine, spazio alla musica di Benji e Fede.