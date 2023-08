PIÙ EUROPA – PSI – FUTURI COMUNI * AMMINISTRATIVE TRENTINO: “ LA NOSTRA LISTA, A SOSTEGNO DELLA CANDIDATURA VALDUGA A PRESIDENTE PAT “

14.32 - sabato 26 agosto 2023

+Europa, Partito Socialista Italiano e Associazione Futuri Comuni lavorano congiuntamente, ed in sintonia con i due partiti nazionali, per dare forza e rappresentanza, in Trentino, all’area riformista e liberal democratica, riconoscendo la necessità di unire le loro energie e competenze al fine di promuovere soluzioni innovative per i temi del lavoro di qualità, dei servizi di cura, dell’istruzione che punta alla crescita delle persone, dell’alta formazione, della sostenibilità, della partecipazione democratica dei cittadini e dei diritti civili ed individuali come elementi imprescindibili per la costruzione di una società equa ed inclusiva.

Con l’ obiettivo di rafforzare questa rappresentanza, all’interno della coalizione costituitasi attorno alla candidatura a Presidente di Francesco Valduga, si è lavorato alla costituzione della lista.

Questo sforzo di collaborazione mira a rafforzare ulteriormente l’area liberal democratica e riformista, fornendo un’opzione chiara e innovativa per gli elettori alle prossime elezioni, anche per la forte caratterizzazione civica e territoriale.

Il progetto rimane aperto al contributo di altre forze che ne condividano gli obiettivi e i valori.

Le tre forze politiche esprimono la loro determinazione nell’affrontare le sfide attuali e future del Trentino con una visione inclusiva e progressista.

*

Nicolò Scibelli – Coordinatore segreteria nazionale di Più Europa ​​​​​

Alessandro Pietracci – Segretario provinciale Partito Socialista Italiano

Luca Leoni – Presidente Futuri Comuni