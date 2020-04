CASTELLO BUONCONSIGLIO – TRENTO * #BUONCONSIGLIOADOMICILIO: « NUOVO FORMAT, IN BREVI CLIP LE COLLEZIONI DEL MUSEO (IL VIDEOSALUTO DEL DIRETTORE DAL PRÀ) »

#buonconsiglioadomicilio è il nuovo format del museo girato in questi giorni per raccontarvi con brevi video il Castello del Buonconsiglio e le sue collezioni in questo difficile momento dove tutti dobbiamo restare a casa per contrastare il contagio del virus.

Ogni settimana i curatori del museo proporranno contributi per scoprire la bellezza dei nostri manieri.

Nel primo video il Saluto e presentazione del direttore del Museo, Laura Dal Prà