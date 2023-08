UFFICIOSTAMPA LEGAONLINE.IT * GRANDI CARNIVORI: BINELLI, « BENE SALVINI, IL GOVERNO VICINO AL TRENTINO »

13.05 - sabato 26 agosto 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Grandi carnivori: Lega, bene Salvini. Il Governo vicino al Trentino.

Bene il ministro Matteo Salvini sulla gestione dei grandi carnivori. Una risposta chiara, netta e decisa per tutti i trentini che vivono in montagna e vivono di montagna.

Voglio ringraziare il ministro alle infrastrutture e trasporti per aver trovato del tempo durante le sue vacanze in Trentino per incontrare i sindaci della Val Rendena, Giudicarie e Val di Sole. È un chiaro segnale della vicinanza del Governo al nostro territorio.

Lo dichiara in una nota il Commissario della Lega Salvini Trentino Diego Binelli

Ufficio stampa – Lega Salvini Premier