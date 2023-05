PROFESSORESSA CHIARA PASQUINI * “ECO FESTIVAL”: « DOMANI A MATTARELLO IL SECONDO APPUNTAMENTO, DEDICATO ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE » (VIDEOINTERVISTA)

12.23 - venerdì 19 maggio 2023

VIDEOINTERVISTA A PROFESSORESSA CHIARA PASQUINI

Dirigente scolastica I.c Aldeno-Mattarello

1) “ECO SCHOOL”

Dottoressa Pasquini, un progetto che lei sta curando è quello della “Eco School”, quali sono gli obbiettivi?

2) TERRITORIO

L’iniziativa “Eco School” come è stata percepita da studenti famiglie e istituzioni territoriali?

3) EVENTI

Circa gli “Eco Festival”, il suo istituto ha organizzato più incontri: quali saranno le ricadute?

Domani, sabato 20 maggio, dopo il recente Eco Festival tenuto a Aldeno, si svolgerà a Mattarello il secondo appuntamento dedicato alla sostenibilità ambientale durante il quale le scuole di Mattarello e Romagnano porteranno fuori dalle mura scolastiche numerose attività svolte durante l’anno nell’ambito del programma Eco-Schools, sui temi dell’ecologia e dell’eco-sostenibilità.

Il programma ha lo scopo di diffondere iniziative per la tutela dell’ambiente e coinvolge la scuola come laboratorio per formare futuri cittadini che, avendo interiorizzato modelli di comportamento rispettosi verso l’ambiente, li sappiano poi trasmettere anche alle generazioni successive.

I due festival sono stati organizzati per celebrare la recente attribuzione della bandiera verde ovvero della CERTIFICAZIONE DI ECO SCHOOL al nostro istituto, primo in Trentino al quale siano state validate l’offerta formativa e le pratiche eco-sostenibili interne.

La certificazione viene attribuita dalla FEE, Foundation for Environmental Education di Roma, sotto l’egida dell’ UNESCO, i ministeri dell’Istruzione dei vari Paesi del mondo e altre importanti organizzazioni. I sette passi previsti dal programma hanno mirato a motivare gli studenti a rilevare le problematiche presenti nella propria scuola e a decidere e attuare le azioni necessarie per modificare i comportamenti e le abitudini, al fine di migliorarne l’ecosostenibilità.

La formazione di un eco-comitato rappresentato da alunni, docenti, genitori e rappresentanti territoriali, l’indagine ambientale, la scelta della tematica da affrontare, il piano d’azione, la formazione, l’incontro con gli esperti, la definizione di un eco-codice sono solo alcuni dei passi che le scuole hanno portato avanti con grande impegno durante questo anno scolastico.

L’Eco-festival rappresenta un altro dei passi previsti dal programma, e cioè quello dell’informazione e del coinvolgimento della comunità locale. Dalle 10 alle 16 sarà possibile visitare gli stand nei quali le varie classi proporranno attività laboratoriali, dimostrazioni, presentazioni, canti e giochi educativi a tema ecosostenibilità e faranno così conoscere da vicino i percorsi attuati in classe durante l’anno.

Dopo tale “service learning” gli alunni diventeranno i destinatari di attività educative, ludiche e ricreative organizzate dalle associazioni locali, anche insieme ai loro familiari, all’insegna della fattuale e fruttifera alleanza scuola-famiglia e territorio. Durante la giornata verrà anche proiettato un video che riassumerà tutti i lavori svolti dalle classi delle varie scuole.

Professoressa T. Chiara Pasquini

Dirigente Scolastica I.C. Aldeno-Mattarello (Tn)