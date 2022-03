ASSOCIAZIONE ARTIGIANI / FAI-CONFTRASPORTO / CONFINDUSTRIA TRENTO * CARO CARBURANTE: « LUNEDÌ 14 MARZO IL TRASPORTO MERCI NON SI FERMERÀ, IL SERVIZIO SARÀ GARANTITO REGOLARMENTE »

17.24 - venerdì 11 marzo 2022

Lunedì il trasporto merci non si ferma: il chiarimento di Associazione Artigiani, Fai-Conftrasporto e Confindustria Trento.

Con riferimento al fermo dell’autotrasporto merci annunciato da un’associazione nazionale per lunedì 14 marzo, le aziende del settore trasporto e logistica di Associazione Artigiani, Fai-Conftrasporto e Confindustria Trento chiariscono da parte loro che non è previsto alcun fermo del trasporto merci. Il servizio sarà garantito regolarmente e, di conseguenza, le forniture a supermercati, negozi vari e aziende non saranno interrotte.

Il fermo proclamato, tra l’altro, è stato dichiarato illegittimo da parte della “Commissione di garanzia sull’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali”, che ne ha chiesto la revoca immediata.

Pertanto, nonostante le difficoltà del momento a causa del caro carburante, che saranno oggetto di un incontro convocato per martedì 15 marzo tra il Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili (MIMS) e le associazioni dell’autotrasporto, le aziende del settore garantiranno il regolare svolgimento del servizio.