PAT * BIKE SHARING E-MOTION: « DISPONIBILE L’APP BICINCITTà SCARICABILE GRATUITAMENTE NEGLI STORE ANDROID E IOS »

Bike Sharing E-Motion: disponibile l’App BicinCittà. Scaricabile gratuitamente negli Store Android e iOS. Abbonamento scontato per chi si iscrive entro il 31 maggio 2020.

Il servizio di Bike Sharing E-Motion della Provincia autonoma di Trento si arricchisce di un nuovo strumento: è infatti disponibile la nuova APP BicinCIttà. Attraverso l’applicazione si potrà comodamente acquistare e ricaricare e prelevare la bicicletta direttamente dal proprio cellulare. Disponibile per Android e iOS, l’APP BicinCIttà è scaricabile gratuitamente dagli Store. In occasione di questa nuova iniziativa è previsto uno sconto di 5 euro per chi si iscriverà al servizio entro il 31 maggio 2020, inserendo il codice 8I1Z9LED5C.