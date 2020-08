FCA AUTO * IMPIANTI MIRAFIORI E PRATOLA SERRA: « AVVIATE LE ATTIVITà PER PRODURRE MASCHERINE CHIRURGICHE, NELLE PROVINCE DI TORINO E AVELLINO »

Avviate in impianti FCA di Mirafiori e Pratola Serra le attività per produrre le mascherine chirurgiche.

Sono partite negli impianti FCA di Mirafiori (Torino) e di Pratola Serra (Avellino) le attività per l’installazione e messa a punto delle linee di produzione delle mascherine chirurgiche nell’ambito delle iniziative per combattere il Coronavirus promosse dalle autorità governative italiane attraverso il Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri.

Le prime quattro macchine industriali sono arrivate presso l’officina 63 del comprensorio di Mirafiori e nei prossimi giorni saranno allestiti i primi processi produttivi in un’area di circa 7000 metri quadrati. Complessivamente saranno 25 le linee che saranno predisposte a Torino. Altre 19 saranno invece allestite a Pratola Serra dove i lavori di predisposizione dell’area specifica di 9.000 metri quadrati al centro dell’impianto campano procedono velocemente.

L’obiettivo di produzione giornaliera nei due impianti di FCA con tutte le linee produttive operative è di 27 milioni di mascherine al giorno. L’inizio della produzione è prevista tra i mesi di agosto e settembre. I lavoratori dei due impianti che saranno impegnati in questa specifica attività a regime saranno complessivamente più di 600.

I dispositivi prodotti nei due impianti di FCA saranno utilizzati dal Commissario Straordinario per l’emergenza Covid-19 per la distribuzione sul territorio nazionale attraverso la Protezione Civile ed una parte della produzione sarà destinata anche ai dipendenti dei siti italiani di FCA.

“Questa iniziativa – commenta Pietro Gorlier, COO della Regione EMEA di FCA – rientra in un’azione più ampia che abbiamo portato avanti in ambito mondiale per sostenere le realtà locali in cui siamo presenti ed in particolare i nostri dipendenti. In particolare in Italia abbiamo messo a disposizione le nostre eccellenze sul fronte industriale fin dalle prime battute della pandemia e ci siamo fortemente impegnati con tutte le nostre società con molteplici iniziative concrete su più fronti a sostegno delle organizzazioni sanitarie italiane e internazionali. Siamo orgogliosi essere partecipi di questo progetto insieme ad altre società di grande valenza nazionale e internazionale”.

Il Comprensorio di Torino (Mirafiori e Grugliasco) ha fatto, con i suoi 81 anni di vita, la storia dell’industria automobilistica italiana e mondiale. Inaugurato nel 1939, l’impianto torinese segnò per Fiat l’inizio della produzione moderna, e resta una delle fabbriche automobilistiche europee in attività da più tempo. Oggi vi lavorano circa 20.000 persone tra gli addetti di produzione e le attività collegate di ingegneria e design, vendite, servizi finanziari e ricambi, facendone il più grande complesso di FCA nel mondo. Al suo interno si costruiscono le Maserati: Levante, Ghibli e Quattroporte e la Nuova Fiat 500 ad alimentazione elettrica che sarà commercializzata in autunno.

L’impianto di Pratola Serra, entrato in funzione nel 1994, rappresenta una delle eccellenze di FCA nella produzione di motori diesel a livello mondiale. Si estende su una superficie di circa 300 mila metri quadrati e ha circa 1.800 dipendenti. La produzione annua di motori è di circa 250 mila unità

***

Work starts on production of surgical masks at FCA Mirafiori and Pratola Serra plants

Work to install and test surgical mask production lines has begun at the FCA plants in Mirafiori (Turin) and Pratola Serra (Avellino), as part of the initiatives to combat coronavirus led by the Italian government via the Special Commissioner for the COVID-19 outbreak, Domenico Arcuri.

The first four industrial machines have arrived at Workshop 63 in the Mirafiori complex. In the coming days, the first production processes will be set up, covering a surface area of approximately 7000 m2. A total of 25 production lines will be created in Turin. A further 19 lines will be set up in Pratola Serra, where rapid progress is already being made to fit out a specific area covering 9000 m2 in the center of the plant in the southern Italian region of Campania.

Once all the production lines are up and running, the daily production target at the two FCA plants will be 27 million masks per day. Production is expected to begin in August or September. Between the two plants, a total of more than 600 workers will be involved in this project once fully operational.

The personal protective equipment produced at the two FCA plants will be distributed across Italy by the Special Commissioner for the COVID-19 outbreak in conjunction with the Department of Civil Protection. A proportion of the equipment produced will also be given to employees at FCA sites in Italy.

“This initiative forms part of a broader action we have launched around the world to support local communities where we work, especially our employees,” noted Pietro Gorlier, COO of FCA’s EMEA Region. “In Italy in particular, we have made available our industrial excellence since the very beginning of the pandemic. All our companies are strongly committed to this, with many tangible initiatives in a variety of fields to support Italian and international health organizations. We are proud to participate in this project, together with other major domestic and international companies.”

In its 81 years, the Turin complex (Mirafiori and Grugliasco) has made history in the Italian and global automotive industry. Opened in 1939, the Turin plant marked the beginning of modern production for Fiat and remains one of Europe’s longest running car factories. Nowadays, it employs around 20,000 people in production and the related fields of engineering and design, sales, financial services and spare parts, making it the largest FCA operation in the world. The cars running off its lines include the Maserati Levante, Ghibli and Quattroporte, as well as the new electric-powered Fiat 500, due to be released in the fall.

Since it opened in 1994, the Pratola Serra plant has become a global center of excellence for FCA in the production of diesel engines. It covers a surface area of approximately 300,000 m2 and employs around 1,800 people, producing about 250,000 engines per year.