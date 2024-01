GALATEO (FDI) * LUTTI CANADA E ASSLING: « CORDOGLIO PER LE TRAGEDIE CHE HANNO COLPITO LA NOSTRA COMUNITÀ ALTOATESINA »

16.00 - mercoledì 24 gennaio 2024

ALTO ADIGE: GALATEO (FDI), “ESPRIMO CORDOGLIO PER LE TRAGEDIE CHE HANNO COLPITO LA NOSTRA COMUNITÀ ALTOATESINA”

“Desidero esprimere il mio più profondo cordoglio per le tragedie che si sono verificate in due luoghi distinti, ma che allo stesso modo hanno colpito duramente la comunità altoatesina, portando via giovani vite e gettando nella disperazione le loro famiglie.

Mi riferisco all’incidente di elicottero avvenuto in Canada, in cui hanno perso la vita gli sciatori Heiner Oberrauch junior e Andreas Widmann junior. E alla sciagura automobilistica capitata nel Comune di Assling, dove sono deceduti Monika Stauder e i due figli, Kassian e Matthäus.

In momenti così difficili, mi stringo attorno alle famiglie colpite da queste sciagure, offrendo il mio sostegno e le mie più sincere condoglianze. La comunità altoatesina è unita nel dolore” – È quanto dichiarato da Marco Galateo, Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio della Provincia Autonoma di Bolzano e Regione Trentino-Alto Adige.